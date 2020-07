L'àrbitre i el VAR s'empassen un clar penal per mans

Poc abans del descans ha arribat la jugada més polèmica del partit, un penal claríssim per mans de Javi Fuego a favor del Girona que de manera increïble ni el basc Gorostegui Fernández ni Varón Aceitón des del VAR han volgut indicar. En plena polèmica a Primera per l'us del VAR i un suposat favoritisme cap el Madrid denunciat des de l'entorn del Barça la jugada d'avui ha sigut molt clara: Fuego desvia la trajectòria de la pilota amb la mà i segons el reglament, per molt involuntària que sigui l'acció, és penal. Francisco ha protestat i ha vist una groga. A Miranda l'àrbitre va xiular un penal que va representar l'1-1 a favor dels locals per una mà similar de Granell