La derrota del Saragossa deixa la sensació d'oportunitat perduda

Un gol ahir a Gijón hauria deixat el Girona a només tres punts de l'ascens directe. La inesperada derrota del Saragossa contra el Rayo Vallecano a La Romareda (2-4) fa que el «gironisme» s'aixequi avui amb la sensació d'oportunitat perduda. El Girona no va poder passar de l'empat a El Molinón i, ara, en lloc de somiar amb el fet que Francisco liderarà una històrica remuntada final fins a l'ascens directe, a Girona es pensa que Rayo, Tenerife i Alcorcón ocupen el setè, vuitè i novè lloc a només tres punts. Massa poc marge a falta d'encara quatre jornades. La propera demà passat contra l'Almeria a casa (21.45).

La visita del quart classificat (Almeria), el partit de diumenge a Lugo i les dues últimes jornades, ja en horari unificat el divendres 17 i el dilluns 20 de juliol, a Montilivi contra el líder (Cadis) i al camp d'un Alcorcón que es manté viu en la lluita per l'ascens, són les quatre estacions que li falten al Girona per acabar el seu trajecte en aquesta accidentada Lliga. Una Lliga que, tot i la derrota d'anit del Saragossa, acabarà més que probablement sense que els gironins estiguin en una de les dues primeres posicions, però, en canvi, si l'equip que entrena Francisco no falla, la competició li donarà una nova oportunitat per tornar a Primera Divisió. Quatre equips, dues eliminatòries i una plaça d'ascens.

A manca de quatre jornades, el Girona és cinquè i comparteix amb Osca, Almeria i Elx aquestes places de play-off. Amb 56 punts, un més que l'Elx que és cinquè, el Girona té en Rayo Vallecano, Tenerife i Alcorcón, els tres amb 53, les seves tres principals amenaces per mantenir la seva plaça de promoció. Especialment, si deixen la feina per a darrera hora, l'equip on juga el garrotxí Dorca, a qui han de visitar en la darrera jornada del 20 de juliol. La jornada que comença avui i acaba demà passat amb el Girona-Almeria pot ser clau per saber si Tenerife i Alcorcón mantenen el pols: els canaris juguen contra el Saragossa i els madrilenys davant l'Osca. El Rayo rep dijous el Numància i, si confirma la seva gesta d'ahir a La Romareda, podria continuar mirant amunt.