L'àrbitre no xiula un penal a favor per unes mans clares de Fuego

Qui ho entengui, que ho compri. El Girona va marxar ahir penalitzat de El Molinón, després que l'àrbitre Aitor Gorostegui Fernández-Ortega passés olímpicament de xiular un penal de llibre a favor de l'equip de Francisco per unes mans clares de Javi Fuego a poc del descans. Tampoc va moure un dit des del VAR Santiago Varón Aceitón. En conseqüència, el tècnic andalús va ser amonestat amb targeta groga per protestar la manca de resposta arbitral. A la segona part, hi va haver un possible penal de Jordi Calavera a Damián Pérez. Aquest sí que va ser revisat pel VAR, tot i que finalment Gorostegui Fernández-Ortega el va desestimar.

En plena polèmica per la intervenció del VAR a Primera, els gironins van veure com una acció, que segons la normativa i el criteri dels darrers dies hauria estat amonestat amb la pena màxima perquè el migcampista de l'Sporting toca la pilota amb la mà desenganxada del cos dins l'àrea, va ser obviada.

No és el primer cop que el Girona surt perjudicat per incongruències com la d'ahir. A la jormada 30, el conjunt blanc-i-vermell va rebre un gol de penal del Mirandés després que l'àrbitre Juan Luis Pulido Santana assenyalés una mà a Àlex Granell en una acció idèntica a la de Fuego i que ahir no va ser amonestada. A més a més en l'anterior jornada Milla Alvendiz va rectificar la seva decisió amb l'ajuda del VAR després de xiular el segon penal a favor dels gironins contra el Saragossa per unes mans de Puado que, en aquell cas, no ho eren.