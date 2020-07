Maffeo ha de ser substituït per un problema muscular a la cuixa

L'acumulació de partits en tan pocs dies va passar factura ahir al Girona. Abans de la mitja hora de joc, Francisco Rodríguez va veure com Pablo Maffeo sentia una molèstia i demanava el canvi. El lateral barceloní va lesionar-se en una internada a l'atac en què va estar a punt d'obrir el marcador. Després de xutar amb l'esquerra i que Mariño desviés la rematada, el jugador cedit per l'Stuttgart va posar-se ràpidament la mà a la cuixa i va parlar amb Francisco. El tècnic andalús de seguida li va demanar que forcés i es retirés als vestidors. Jordi Calavera va entrar en el seu lloc. Caldrà veure ara quina és la gravetat de la lesió de Maffeo. Difícilment podrà jugar dijous contra l'Almeria i s'haurà de veure si estar en condicions per jugar el play-off.