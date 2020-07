Miroslav Djukic: «El Girona, amb una de les millors plantilles de la Lliga, tampoc té gol»

L'entrenador de l'Sporting, Miroslav Djukic, va mostrar-se prou satisfet de l'empat a res contra el Girona tot i desaprofitar una oportunitat per seguir de prop el play-off i haver fet un partit amb «poc futbol». «Estic content per com ha treballat l'equip. Amb aquest punt seguim en la lluita, però no és el que volíem. No ha sigut un partit amb un futbol brillant, però hem competit molt. Cap dels dos equips deixava jugar l'altre. Hi ha hagut molta disputa amb poques ocasions», va dir. De la mateixa manera que el cos tècnic gironí, Djukic sabia que seria un «partit disputat de lluita i entrega». Segons el tèncic, al seu equip li va faltar «claredat en l'aspecte ofensiu, però a altres equips també. El Girona té jugadors de qualitat i una de les millors plantilles i tampoc se'n surt. Depèn de moltes circumstàncies i haver tingut una temporada amb tantes decepcions ens passa factura». «No hem aconseguit finalitzar als últims metres perquè el rival ens ho ha posat molt difícil, tot i buscar fer mal a la segona jugada amb Pablo», va afegir.