Ramos: «Hem tingut personalitat i ambició, marxem amb una sensació agredolça»

Amb polèmica o sense, el Girona va perdre ahir bona part de la candidatura a l'ascens directe. Tot i així, l'empat sense gols davant l'Sporting (0-0) «no és ben bé una oportunitat perduda» per al segon entrenador, Jaime Ramos, que va ser l'encarregat de respondre a la roda de premsa perquè Francisco Rodríguez no tenia veu. Una afonia lògica després dels crits que va fer des de la banqueta per donar indicacions als seus jugadors. Els gironins van marxar amb una «sensació agredolça» després que l'àrbitre no xiulés un penal «amb una mà bastant clara» i «haver fet mèrits per aconseguir els 3 punts», però a partir d'avui cal pensar en el partit «especial» contra l'Almeria aprofitant «la bona dinàmica de joc i, fins i tot, de resultats».



L'empat



«Marxem amb una sensació agredolça perquè hem fet mèrits per endur-nos els 3 punts. Hem mostrat ambició i personalitat en tot moment i hem tingut la iniciativa amb fluïdesa en el joc per generar ocasions. Sabíem que el partit se'ns podia fer llarg i que seria de 0-0, per això hem intentat donar refresc amb els canvis».

La lesió de maffeo



«Sembla una lesió de tipus muscular, però encara li han de fer proves. Fins que no arribem demà -avui- a Girona i li facin les proves, no tindrem el diagnòstic de la lesió».



El penal a favor no xiulat



«M'ha semblat una mà bastant clara. Hem vist aquest tipus de mans a altres partits i s'ha xiulat penal. Segons el criteri de l'àrbitre, no sé què haurà interpretat però les hem vist en altres partits i s'han xiulat».



Es perd l'ascens directe?



«Encara queden quatre partits i aquesta és l'actitud. Els resultats són estranys i hi ha incertesa a tots els equips perquè no hi ha una normalitat. No crec que haguem perdut una oportunitat».



El partit contra l'almeria



«És important perquè hi ha 3 punts en joc. Hi arribem amb una bona dinàmica de joc i, fins i tot, de resultats. Seguim depenent de nosaltres mateixos per fer el play-off, que és un dels camins per arribar a Primera. Si el partit contra l'Almeria és especial o no, ho serà en tot cas abans i després. Durant el partit tothom anirà a la seva. Aquest tipus de duels sempre estan rodejats de connotacions especials».



Es nota la Càrrega física?



«Em quedo amb l'actitud de l'equip. Ha tingut ambició i ganes d'endur-se la victòria. En l'aspecte físic, poca posa es pot fer ara mateix perquè competim cada dos dies. Ara no tenim temps per estar pendents de la càrrega física. L'objectiu que tenim és un estímul suficient per suplir la carència física del cansament. No tenim una fórmula màgica en el nostre dia a dia i els entrenaments només ens serveixen per preparar el pròxim partit, no per recuperar».

La titularitat de valery



«Ha tingut una actitud formidable, fent un gran treball tal com se li ha demanat. És molt disciplinat i receptiu. Les seves condicions tècniques es veuen i es nota que ha jugat partits a Primera. Ens pot aportar molt. Que hagi tingut tan bona recuperació, és una gran notícia».