Francisco: «Ja no som el gran rival, sinó un equip més que lluita per entrar al play-off»

L'empat a Gijón va deixar la sensació agredolça d'haver fet un pas endavant per assegurar el play-off però també d'haver perdut una bona oportunitat de poder lluitar per l'ascens directe fins al final. El Girona torna a competir demà a la nit a Montilivi contra un Almeria, quart classificat, que arribarà amb opcions de pujar directe. Francisco Rodríguez ha confirmat aquest migdia que Maffeo es perd els quatre partits de Lliga que resten per la lesió que va patir al Molinón. El tècnic andalús manté la política d'anar partit a partit, sense mirar gaire més enllà. Francisco també ha instat tothom a tocar de peus a terra i treure l'etiqueta de gran favorit a tot al Girona. "Abans de començar la temporada potser sí. Ara no. Som un equip més immers en aquesta lluita de ficar-nos al play-off".

COMPTES

Tothom fa càbales. Estem centrats a preparar el pròxim partit que és el més important que hi ha. Llavors ja veurem què passa i on som a la classificació. Tenim possibilitats i guanyant els 4 partits podríem tenir l'opció del directe. Tot i això, no podem pensar més enllà de l'Almeria. A tots els equips els costa molt guanyar. L'última jornada, només ho va fer el Cadis. El realment important són els tres punts de demà. Seria molt important contra un rival que ho està fent molt bé fora de casa.

MAFFEO?

Sortia d'una lesió i tant ell com nosaltres vèiem que estava preparat per competir al 100%, però no va ser així. Es perdrà els quatre partits que resten.

ROTACIONS?

Posaré els millors per cada partit. Canviar per donar oxigen? No podem fer-ho. S'han de treure els millors per a cada partit. No tenim cap altra opció perquè queda molt poc. A Gijón vam estar molt bé durant 70 minuts en les quals l'Sporting només va fer un xut a porteria. Després volíem que els canvis d'Aday, Jairo i Borja ens aportessin profunditat però no va ser així i el pla no va sortir com havíem previst. La sensació final va ser diferent de la dels 70 minuts anteriors.

GALLAR

Desconec que ha passat fins que vaig arribar. Em centro en el present. L'Àlex va fer una setmana fantàstica d'entrenaments i volíem oxigenar els extrems després del dia del Saragossa. Va estar a un nivell sensacional i va gaudir de dues bones ocasions de gol.

MANCA DE GOL

Seria fantàstic tenir una pastilla pel gol. A Gijón a la primera part vam tenir prou ocasions per a avançar-nos. Al final vam patir, perquè hi ha molta igualtat.

MÉS DAVANTERS

Som un equip molt solidari. Tenim un perfil de jugadors molt bons i n'hem de treure el millor de cadascun. Potser no vam crear prou ocasions però sí les justes per haver guanyat. Tenim un golejador i mirarem de portar gent a l'àrea. Els que no han entrat ara intentarem que puguin anar jugant d'aquí a final de Lliga.

ESTAT ANÍMIC

Qui estigui més preparat mentalment tindrà molt de guanyat. Sabem que la situació on som ens permet tenir opcions. Tothom sap que aquest equip estava preparat per pujar d'una altra manera. Era el gran rival. Ara no. Ara som un equip més immers en aquesta lluita de ficar-nos al play-off. Estem molt il·lusionats. Sabem la situació on som i som molt ambiciosos. Podem aconseguir l'objectiu i lluitarem per fer-ho.