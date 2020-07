El Girona fa un pas endavant cap al play-off (1-0)

A manca de tres jornades per al final de lliga, el Girona és cinquè amb quatre punts de marge sobre el setè (Elx). Un avantatge que li hauria de ser suficient a l'equip gironí per jugar el "play-off" d'ascens i que arriba després de la segona victòria consecutiva a Montilivi. Si el debut de Francisco es va solucionar amb una 1-0 contra el Saragossa (Stuani de penal), avui s'ha repetit el mateix guió contra l'Almeria (1-0, amb penal transformat pel davanter uruguaià). El Girona ha anat de més a menys però, quan després d'una bona primera meitat, l'equip semblava apagar-se un innocent penal de David Costa sobre Valery ha estat decisiu.



Francisco sembla tenir clar a què vol jugar i, sobretot, amb qui vol jugar. A Gijón, el nou entrenador del Girona havia fet rotacions a les dues bandes però avui ha tornat al guió del seu debut contra el Saragossa. Ha calcat el mateix onze inicial amb l'únic canvi de Jordi Calavera en el lloc del lesionat Maffeo. I el Girona ha respost acceptablement bé perquè, a diferència del que havia passat amb Unzué o amb Pep Lluís Martí, Francisco sembla haver trobat millor l'encaix de Borja García amb Samu Saiz. Aquest darrer ha estat el protagonista de les principals jugades d'atac del Girona. No han estat moltes, però sí les suficients com per a haver obert el marcador. Ni Stuani, en el minu 17, ni Aday, cinc minuts més tard, ni tampoc Borja García han aconseguit batre Fernando i la primera meitat ha acabat amb 0-0 en el marcador després que, en el tram final, Darwin Nuñez tampoc hagi pogut batre amb un cop de cap que ha estat la millor oportunitat dels visitants.

A la segona meitat, el plantejament d'esperar i sortir àpidament al contracop ha semblat que començava a donar millor resultats a l'Almeria. Amb Darwin Nuñez de gran protagonista, els andalusos haurien obert el marcador de no haver estat per un parell de bones intervencions d'Asier Riesgo i perquè l'àrbitre no va passar per alt el clar fora de joc del davanter en l'única jugada que la pilota ha acabat dins de la porteria. A l'altra àrea, en canvi, ni l'àrbitre ni el VAR van veure com Petrovic agafava de la samarreta Ignasi Miquel en un córner.

Francisco ha remogut l'equip canviant les bandes amb l'entrada de Jairo i Valery, però, com ja havia passat a Gijón, la segona part del Girona no va estar a l'altura de la primera. Samu Saiz ha entrat molt menys en joc, però, com més s'enfosquia el panorama pels locals, David Costas ha arribat al seu rescat amb un innecessari i clar penal sobre Valery. Stuani no ha fallat. 1-0 en el marcador i un quart d'hora per al final en què el Girona ha sabut administrar bé la seva curta, però important, renda.

Girona: Riesgo, Calavera, Juanpe, Ignasi Miquel, Johan Mojica, Granell, Gumbau (Diamanka, m.82), Aday (Valery, m.63), Samu Sáiz (Alcala, m.85), Borja García (Jairo, m.63) i Stuani.

Almeria: Fernando, Romera (Appiah, m.71), David Costas, Maras, Ivan Martos, De la Hoz, Petrovic (Juan Muñoz, m.78), Lazo (Guerrero, m.71), Vada (Barbero, m.82), Fran Villalba i Darwin Nuñez.

Gol: 1-0,m.76, Stuani.

Àrbitre: De la Fuente Ramos. Grogues Juanpe i Jairo (Girona); Martos i David Costas (Almeria)