Un altre duel de màxima exigència per al nou Girona

L'empat a Gijón de dilluns (0-0) va deixar una sensació agredolça entre l'entorn del Girona. D'una banda, es va sumar un punt i es va fer un passet endavant per assegurar el play-off però, de l'altra, la derrota del Saragossa va fer que es perdés una bona oportunitat -segurament l'última- de poder lluitar per l'ascens directe fins al final. Amb quatre jornades per disputar-se, l'equip és a cinc punts de l'ascens directe i té un petit coixí respecte al setè classificat que l'obliga a no abaixar la guàrdia. El Girona ha deixat escapar tots els trens que duien a la segona plaça i ara ha de centrar tots els esforços a assegurar un bitllet per disputar la promoció. Per fer-ho li cal sumar el màxim de punts possibles en aquestes darreres quatre jornades. Aconseguir-los tots, qui sap si podria obrir la porta al miracle. Per començar, aquest vespre arriba a Montilivi un Almeria que encara té la via de l'ascens directe ben oberta i que és un dels millors visitants de la categoria. Com el del Saragossa de divendres passat, es tracta d'un partit de màxima exigència i molt semblant al que es podria trobar el Girona al play-off, si finalment s'hi classifica. Francisco només preveu sumar els tres punts. Tot el que sigui no fer-ho podria fer sortir fins i tot el Girona dels llocs de promoció. Francisco no podrà comptar amb Pablo Maffeo, lesionat a Gijón, el lloc del qual l'ocuparà un Calavera que ha apujat les seves prestacions a còpia d'acumular minuts aquestes darreres jornades. No gaires canvis més hi haurà a l'onze blanc-i-vermell.

L'arribada de Francisco ha suposat el revulsiu que cercava la direcció esportiva. De la mà del tècnic andalús, el Girona s'ha mostrat més fiable defensivament i, en atac, ofereix més recursos malgrat que fins ara només ha fet un gol. Una de les claus d'aquest final de temporada, i sobretot amb vista al possible play-off, serà la solidesa defensiva. Amb Francisco, el Girona encara no ha encaixat. El Saragossa va xutar un cop a porteria i l'Sporting només ho va fer als minuts finals, on Riesgo va aparèixer amb molt d'encert. Una millora molt a tenir en compte que, acompanyada d'una punteria més afinada pot ser decisiva. Vet aquí per on plora la criatura. Stuanidependència, se'n podria dir. A Gijón no hi va haver maneres de materialitzar cap de les bones ocasions que va tenir l'equip i la sensació és que si no marca Stuani, costa Déu i ajuda que ho faci algú altre.

L'entrada de Calavera al lateral dret està assegurada mentre que Borja García també podria recuperar un lloc a l'onze titular. Caldrà veure com està físicament Valery Fernández, un dels millors homes a Gijón, que podria repetir titularitat. Francisco ja ha destacat uns quants cops que no és partidari de fer rotacions per donar descans als jugadors. Hi ha massa en joc. Així doncs, els indiscutibles Juanpe, Miquel, Granell i Stuani repetiran altre cop d'entrada.

Mentrestant l'Almeria, arriba a Montilivi amb la baixa sensible del lateral dret titular, Ivan Balliu. El defensa de Caldes de Malavella amb passat al planter del Girona no pot jugar un dels partits que tenia assenyalat amb vermell al calendari perquè va ser expulsat contra el Tenerife i ha rebut dos partits de sanció. També són baixa Aguza, Kaptoum i Jonathan Silva per lesió. De la mà del nou propietari, el xeic saudita Turki Al-Sheikh, el conjunt andalús s'ha marcat com a únic objectiu l'ascens. El club s'ha gastat més de 25 milions d'euros en fitxatges i per la banqueta hi han passat quatre entrenadors: Óscar Fernández, que va ser rellevat abans de començar, Pedro Emmanuel (14 jornades), Guti (21 jornades) i ara Mario Silva.