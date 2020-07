Pablo Maffeo pot haver dit adeu a la temporada

Cap mania va tenir Francisco per confirmar que Pablo Maffeo ho té pelut per tornar a jugar aquesta temporada. El tècnic va revelar que la lesió que va fer-se el lateral a Gijón amb tota probabilitat li farà perdre's els quatre partits de Lliga que resten (Almeria, Lugo, Cadis i Alcorcón). Caldrà veure si el defensa cedit per l'Stuttgart es recupera a temps per disputar un hipotètic play-off, en el cas que el Girona s'hi classifiqui. De moment, avui, Calavera tornarà a ocupar la banda dreta de la defensa.