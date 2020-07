Mário Silva: «Si tenim un dia normal, tindrem possibilitats»

L'entrenador de l'Almeria Mario Silva està convençut que el seu equip té totes les possibilitats d'endur-se els tres punts avui de Montilivi. «El Girona té una gran plantilla però si l'Almeria té un dia normal, està motivat i no té por de fallar, tindrem oportunitats. Veig que els equips de dalt tenen por de fallar i no hauria de ser, perquè tots ens equivoquem i sempre hi ha solució», deia ahir. El tècnic portuguès reconeixia la pressió que té l'equip per pujar. «És normal que n'hi hagi, però si és pujar és bona. A la meva etapa de futbolista quan lluitava per títols (va ser campió de Lliga amb el Nantes i d'Europa i de la UEFA amb el Porto abans de jugar al Recreativo i Cadis) i recordo la pressió era molt bona».