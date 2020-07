«La previsió és que hi pugui haver com a mínim una part de públic als estadis»

Per què han fixat el reinici del futbol territorial per al primer cap de setmana d'octubre?

Hem volgut ser previsors i plantejar un escenari que allarga un mes més l'inici de tot el futbol territorial perquè la pandèmia no està controlada i no sabem com es mourà. És la data que pensem que pot anar millor. En vam parlar amb la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat i vam considerar que era millor esperar i no reiniciar la competició tan aviat. A més, com que Primera i Segona A també aniran més tard del que és habitual ja ens anirà bé. A Primera, Segona i Tercera Catalana l'inici serà el 4 d'octubre, i en funció dels equips que s'hi inscriguin, la quarta també arrencarà aquell dia o una setmana més tard. Hi haurà, això sí, jornades que abans eren de descans com el 8 de desembre o Carnaval, que ara hi haurà partits.

Quan se sabrà quan comença la Segona B i la Tercera?

Encara no ens ha arribat res de la Federació Espanyola. Esperen que acabin les fases d'ascens a Segona A i Segona B que es juguen a partir de la setmana que ve. Els clubs, és cert, ens estan apretant, però no sabem res. Hi ha inquietud i s'hauria de poder resoldre en les properes setmanes.

Tenen clars els formats de competició del futbol català?

La setmana que ve s'ha de treballar a fons aquest tema per dur-lo a la junta directiva de la Federació. Hi ha diverses opcions obertes, i ho hem d'acabar d'analitzar.

Hi podrà haver-hi públic als estadis?

Nosaltres hi comptem. Aquests dies es juga, per exemple, un torneig a Cassà i hi pot entrar una part del públic, i aquesta és la previsió per quan arrenqui la temporada. L'aforament és limitat i la gent s'ha d'identificar amb el DNI. Creiem que les lligues es podran començar amb força normalitat, aplicant això sí tots els protocols de seguretat que calguin, amb l'ús de mascaretes i potser fins i tot també identificant els espectadors que accedeixin als camps.

Facilitaran alguna mena de protocol de seguretat als clubs?

N'hem adaptat un que ens ha facilitat la Generalitat, amb aplicacions al futbol, amb normes com la distància que caldrà respectar als vestidors i els protocols d'entrades i sortides. En breu el farem públic i el posarem a disposició dels clubs.

Establiran una norma per com resoldre les competicions si no es poden tornar a acabar?

És un altre tema que s'esà estudiant. Volem fixar una sèrie de criteris de com s'han de tancar les competicions si no es poden acabar i dur-ho a l'assemblea perquè ho aprovin els clubs. S'han de marcar uns criteris, i els estem treballant, en funció, per exemple, de si s'ha jugat més o menys part de la temporada. L'assemblea encara no té data perquè estem pendents de les mesures que cal prendre per combatre la covid-19.

Mantindran les campanyes d'impuls al futbol femení i per promoure el joc net?

Les campanyes que hem impulsat seguiran aquesta temporada, Orgullosa i Tots Som un Equip. Hi haurà un retorn important per als clubs perquè es podran repartir gairebé set milions d'euros en diverses ajudes.