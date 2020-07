Els cinc anys de Delfí Geli presidint el Girona

El mateix dia que Sting obria Cap Roig, quins estius aquells, amb Roxanne i So lovely, un 10 de juliol de 2015, avui fa cinc anys, Delfí Geli era presentat a Montilivi com a nou president del Girona. Un club que acaba de sortir del trasbals de perdre l'ascens directe contra el Lugo i, pocs dies més tard, també la promoció contra el Saragossa, però que a pesar de tot es va saber refer a aquell sotrac, i al de la temporada següent, perdent també la final del play-off amb l'Osasuna, per acabar complint el somni de ser de Primera el curs 2016/17. Aquell Girona, a més, també acabava de tancar un canvi de propietari, amb la sortida definitiva de Josep Delgado (amb Patxi Otamendi de president, i havent salvat in extremis un concurs de creditors), i l'entrada dels francesos Jean-Louis Doutaret i Samir Boudjemaa, exdirectius de Canal+ a França, a qui només es va veure un cop a la ciutat, i que tenien en l'avui màxim accionista, Pere Guardiola, l'home de confiança.

De fet va ser Guardiola qui va contactar amb Geli per oferir-li el càrrec. El sisè president des que el Girona es va convertir l'estiu del 2009 en SAE (abans ho havien sigut Josep Gusó, Ramon Vilaró, Joaquim Boadas, Francesc Rebled i Patxi Otamendi), havia de ser un home de club i l'exfutbolista saltenc complia els requisits. Això sí, Delfí Geli no va entrar al Consell d'Administració (el president és el director general, Ignasi Mas-Bagà), i ha mantingut el càrrec institucional des de fora d'aquest òrgan gestor.

L'exjugador, de 51 anys, va ser definit aquell 10 de juliol de fa cinc anys per Mas-Bagà com «el futbolista de la demarcació amb el currículum més brillant» després del seu pas pel futbol d'elit en equips com el Barça, l'Atlètic de Madrid i l'Alabès. Geli s'havia retirat a Montilivi, de blanc-i-vermell, el 2005 amb un traumàtic descens de Segona B a Tercera, i era un habitual a la tribuna de l'estadi com a espectador. Es va trobar un Girona entrenat per Pablo Machín, que seguiria en el càrrec, i amb ell es va celebrar l'èxit més gran en 90 anys d'història, que es compliran per Sant Jaume, amb l'ascens a Primera el 4 de juny de 2017. De tots els presidents que ha tingut el club en dotze anys ja al futbol professional, és el que més temps ha ocupat el càrrec i en uns mesos superarà fins i tot el malaguanyat Josep Gusó, que va dirigir l'entitat entre l'abril de 2005 i el juliol de 2010, com un dels dirigents més longeus dels últims temps.

Geli ha vist passar diversos entrenadors. Amb Machín hi va conviure fins al final de la temporada 2017/18, amb la permanència a Primera. El sorià va rebutjar la renovació per anar-se'n al Sevilla. A Girona, des d'aleshores, encara busquen un nou llibre d'estil, encarregat d'urgència a Francisco des de la setmana passada després dels fiascos d'Eusebio, Juan Carlos Unzué i Pep Lluís Martí, amb un partit testimonial per a Juan Carlos Moreno. Amb 29 milions d'euros de límit salarial, el més alt de Segona aquesta temporada, l'ascens directe s'ha escapat i el retorn a l'elit s'haurà de buscar en una promoció que tampoc està matemàticament garantida, encara, a tres jornades pel final de la Lliga regular.

En aquest temps, també, el club s'ha fet amb la concessió de Montilivi per 50 anys, i té sobre la taula un pla per remodelar l'estadi a llarg termini. Durant aquest temps Geli també ha vist com Guardiola acabava entrant en l'accionariat, primer compartint la majoria amb el City Football Group, i des d'aquest any, sent-ne el màxim propietari amb el 50'91% dels títols, per un 47% que manté l'inversor anglès.