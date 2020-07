Davallada golejadora

Entretingut a mirar estadístiques, hi havia un fet que feia molts dies em voltava pel cap. I els números m'ho han aclarit. L'any de l'ascens, entre els dos davanters centres purs de l'equip, Longo i Sandaza, varen marcar 24 gols. Els jugadors de segona línia: Borja, Portu, Alcaraz, Pons i Christian Herrera, també en varen sumar 24. I entre centrals i defenses: Juanpe, Alcala, Kiko Olivas, Coris i Maffeo, 9. Gols repartits, l'equip va pujar.

La temporada següent en l'estrena a Primera, Stuani va fer 21 dianes; mentre Portu i Borja en feien 13 entre els dos. Olunga, Aday, Timor, Choco Lozano, Granell i Aleix García varen sumar-ne 10. I els centrals Alcalá i Juanpe, 6. Gols repartits, l'equip es va mantenir. Una campanya després, Stuani va tornar a excel·lir amb 19 gols. Borja i Portu s'en varen repartir 10 i entre Doumbia, Aleix García i Pepe Pons varen sumar-ne 5. Tres centrals: Bernardo, Alcala i Ramalho varen fer-ne només 3, un cadascun. La producció golejadora va minvar, els gols es varen deixar de repartir i es va baixar.

Aquesta temporada, tothom sap dels 26 gols de Stuani, però no tinc clar que tothom controli que entre Borja, Samu, Brandon Thomas, Aday, Gumbau, Granell, Gallar, Jairo, Diamanka i Jozabed, n'han fet 13. Tretze gols entre deu jugadors, als que caldria afegir-hi els 5 que han aportat els altres dos davanters que ha tingut l'equip, Gual i Soriano. Però compte la dada, els centrals encara estan inèdits.

Juanpe fa dos anys que no marca, Alcala no ha fet ni el gol habitual de cada temporada i els seus companys de demarcació estan igual. I per si fos poc, se n'han encomanat els laterals, perquè Maffeo, Mojica, Calavera o Brian Olivan tampoc saben que és donar-se una alegria.

Podem mirar-ho per on vulguem, però la trista i descendent aportació golejadora de la segona línia i la desaparició dels centrals de la llista de golejadors ha passat i està passant molta factura. I no crec en excés en l'Stuani dependència. Altres anys, amb ell o amb altres davanters referents fent la mateixa feina, la resta de jugadors aportaven gol.

El que sí crec és en la desaparició de la pissarra. Va ser marxar Jordi Guerrero i pràcticament no s'ha tornat a fer un gol d'estratègia. I amb això, el compte golejador ha caigut en picat, s'ha passat dels 57 gols de fa quatre campanyes als 37 de la lliga passada. I en l'actual 44, amb els 26 de l'uruguaià, que està massa sol en la feia. De sempre se li ha donat una importància cabdal a les jugades a pilota aturada en aquesta categoria i a Montilivi sabíem bé que era un pou d'on el Girona FC en treia molt petroli. Però fa dos anys que el pou no raja.

I sense pissarra ni gols repartits...