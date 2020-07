El Girona de Francisco avança cap al «play-off» sense encaixar cap gol

Asier Riesgo no ha encaixat cap gol en els tres últims partits del Girona. Els tres partits des de l'arribada de Francisco a la banqueta en una solvència defensiva que ha permès als gironins rendibilitzar al màxim els seus pocs gols (dos penals transformats per Stuani) per guanyar dos rivals de la part alta, Saragossa i Almeria, a Montilivi, i empatar al camp d'un Sporting de Gijón que dilluns passat encara somiava en entrar a les eliminatòries d'ascens. Un play-off on no hi seran els asturians, però, si no falla, res sí que hi haurà el Girona. A manca de tres jornades per al final de lliga, el Girona és cinquè amb quatre punts de marge sobre el setè (Elx). Un avantatge que li hauria de ser suficient a l'equip gironí per allargar la temporada i intentar tornar a Primera Divisió.

L'ascens directe ja són figues d'un altre paner. L'Osca té quatre punts d'avantatge i, entremig, encara hi ha el tercer (Saragossa) i el quart (Almeria) amb tres i un punt més que el Girona respectivament. La lluita del Girona passa per assegurar-se un play-off que, després dels partits d'ahir, té un altre clar candidat en la figura del Rayo Vallecano. Els madrilenys venien d'assaltar La Romareda i ahir, tot i l'angoixant 3-2 final, no van fallar contra el Numància. El Rayo és ara sisè, amb tres punts menys que el Girona, i un de marge sobre l'Elx que surt de la zona de play-off (va perdre dimarts a Miranda) i dos sobre Fuenlabrada i Tenerife. Mirandés i Alcorcón, els dos amb 53 punts, són els dos darrers equips que encara aspiren a jugar el play-off en una lluita que s'allarga fins a l'onzena posició.

Diumenge, a dos quarts de vuit de la tarda, el Girona visitarà un altre camp que Francisco coneix bé. El tècnic andalús va dirigir un Lugo que ara, a tres jornades per acabar la lliga viu amb la pressió d'un possible descens a Segona B. Els gallecs són quarts per la cua, a un punt de l'Albacete i a dos de l'Oviedo. La victòria de dimecres a Ponferrada (0-1, gol de Manu Barreiro de penal fregant ja el final del partit) els hi dona aire. Però continuen molt necessitat de punts abans de rebre el Girona.