Horaris unificats per les dues darreres jornades

La Lliga ha fet públics aquesta tarda que els partits corresponents a les dues darreres jornades de competició regular es disputaran tots a la mateixa hora i mateix dia. La penúltima jornada, en què el Girona rebrà el Cadis a Montilivi, es jugarà íntegrament el divendres 17 a les nou del vespre. Al cap de tres dies, dilluns 20, també a les 21:00, es jugarà la darrera jornada, on els de Francisco visitaran l'Alcorcón per tancar la lliga. Caldrà veure si el Cadis arriba a Montilivi ascendit matemàticament perquè els andalusos tenen demà el primer match-ball per pujar contra el Fuenlabrada al Ramón de Carranza. Abans però, el Girona té una cita diumenge a l'Anxo Carro contra el Lugo per confirmar les bones sensacions i fer un pas més cap al play-off.