"Si guanyem farem un pas important cap al primer objectiu"

El Girona jugarà demà al camp del Lugo amb les baixes per lesió de Maffeo i Brandon Thomas i de Juanpe, per sanció. Francisco Rodríguez ha fet una llista de convocats de 24 jugadors amb les novetats dels joves del planter Ibra Kebé i Pau Víctor. El tècnic, que s'enfronta a un dels seus exequips, veu el partit "complicadíssim". "Ens hi juguem moltíssim i ells s'hi juguen pràcticament tota la temporada", ha destacat.

BALANÇ

"Anirem a més encara. Fins ara hem complert el missatge que vam donar. Volíem recuperar l'ambició de ser un equip guanyador, competitiu i equilibrat. Hi som pel tros. Hem jugat contra el Saragossa i l'Almeria, que són dels millors visitants i hem guanyat. Contra l'Almeria vam patir però també vam tenir opcions d'avançar-nos a la primera part. Estem molt contents però l'objectiu és continuar creixent d'aquí a final de temporada i sobretot sumar més presència dins l'àrea i tenir més possibilitats de fer gols"

LLISTA DE 24

M'enduc dos nois del filial per conèixer-los més i poder decidir. Estem avesats a competir sense descansar gaire. L'important és que la gent està engrtescada i amb ganes. Serà un partit complicat perquè ens hi juguem moltíssim i ells s'hi juguen la temporada per salvar-se"

LA BENZINA

Tenim molt en compte les càrregueus però hem de posar els millors cada partit. Ens hi juguem moltíssim. Si no ho fes, no seria jo. A Lugo passarà el mateix. Tot i això, contra l'Almeria vam fer la segona millor marca quant a quilòmetres. Hi ha una implicació enrome. Qui millor estigui, jugarà. Potser m'equivocaré però tinc la convicció que posaré els millors"

LUGO

"Vénen en una dinàmica semblant a la nostra. Ha canviat d'entrenador i han sumat 7 punts d e9 possibles. Ha canviat moltíssim la manera de jugar i ara tenen moltes variants. Han jugat diferent els tres partits. Utilitzen molt Barreiro i Carrillo i el joc directe. Ens tocarà anar a camp contari a robar i també dominar les fases de segones jugades".

ELS CÀLCULS

Tothom està fent càlculs, els equips, els aficionats...Em sembla que tenim 4 punts de marge, però no sóc gaire de mirar la classificació. Si guanyemk farem un pas important per assolir el primer objectiu. Ho hem de fer perquè per darrere hi ha equips que pressionen moltíssim".

L'ASCENS DEL CADIS?

Si puja avui serà merescut, perquè s'ho ha guanyat tota la temporada. El partit de divendres a Montilivi? Jo he sigut jugador. Vaig pujar amb l'Almeria i al cap d'una setmana vam anar al camp d'un equip que es jugava el descens i el vam baixar. No em preocupa el Cadis. Quan vinguin, si han pujat, els farem el passadís. Nosaltres mirarem de mantenir la línia i continuar sent ambiciosos".