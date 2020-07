Valery Fernández irromp amb força i es guanya la confiança de Francisco

La reaparició de Valery Fernández en aquest tram de temporada després de l'aturada de la competició per la covid-19 està sent oxigen pur per al Girona. L'extrem de l'Escala ha demostrrat en els últims partits ser un jugador diferent i imprevisible, capaç de sorprendre els rivals per la dreta,per l'esquerra o entrant pel mig. Ràpid, potent, amb dribling i xut de fora l'àrea, Valery s'ha convertit en una arma més per al Girona. L'empordanès va provocar el penal de Costas contra l'Almeria que va suposar l'1-0 final de Stuani i també va tenir una actuació notable al camp de l'Sporting. Francisco hi confia i espera que pugui ajudar l'equip en aquestes tres últimes jornades de Lliga i, si l'equip s'hi classifica, al play-off.

Francisco gaudeix d'una peça que no van poder fer servir Juan Carlos Unzué i, ben poc, Pep Lluís Martí. Una entrada salvatge d'un jugador del Derby County durant un amistós a la pretemporada a Anglaterra va costar-li el trencament del lligament encreuat del genoll i haver-se de perdre més de mig any de competició. La lesió trencava una magnífica progressió apuntada el curs anterior a Primera Divisió amb notables actuacions, gol inclòs al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid a la Copa del Rei.

Valery, que al novembre farà 21 anys va treballar a l'ombra durant molts mesos per recuperar-se bé i tornar en condicions quan fos el moment. En aquest sentit, possiblement, no hauria participat aquesta temporada si no hagués estat per l'aturada de la competició pel coronavirus. Va ser un interval de temps que va jugar a favor d'un Valery que ha tornat a irrompre amb força altre cop. Sense Marc Gual i orfes de Brandon Thomas per la mateixa lesió al genoll que ell, Valery ofereix a Francisco profunditat i arribada per la banda dreta. De moment, el tècnic andalús ja l'ha alineat en els tres partits que fa que és a Montilivi. Martí només n'hi va donar dos, contra Las Palmas i Elx.