Gerra d'aigua freda en el minut 96

Un gol de penal, marcat com no per Cristian Stuani, i un gol d'Aday de falta, amb un xic de fortuna, semblava que donarien tres punts al Girona que, quan ja estava fent càlculs sobre com s'acostava a l'ascens directe, ha vist com un exjugador seu, el canari Cristian Herrera, feia el 2-2 en el minut 96. El Girona torna a mirar cap a baix per assegurar-se el "play-off". De moment té quatre punts de marge sobre el Rayo Vallecano que juga demà al camp de l'Almeria.

Amb quatre canvis a l'equip titular respecte a l'equip que dijous havia derrotat l'Almeria a Montilivi, dos obligats per la sanció a Juanpe i per una indisposició de darrera hora de Borja García, el Girona ha començat el partit intentant apoderar-se de la possessió de la pilota conta un Lugo molt intens al mig del camp. Pocs espais i poc temps per pensar per als jugadors gironins que, sense trobar-se còmodes al camp, han vist com el partit se'ls hi complicava molt en una jugada a pilota aturada. Una centrada frontal que, a priori, hauria d'haver estat franca per als centrals del Girona ha acabat amb una pilota morta als peus d'Iriome dins l'àrea per batre Asier Riesgo (1-0, m.18).

Moment delicat per al Girona que ha intentat reaccionar. Cap oportunitat clara més enllà de forçar alguns córners. En un d'aquests, jugada de pissarra, perquè Mojica xutés des de la frontal en una pilota que el local Rahmani ha refusat amb el colze. Un nou penal. I un nou gol d'Stuani (1-1, m.30).

Amb empat en el marcador, el Girona ha continuat tenint més possessió de pilota que el Lugo però, en canvi, ha estat el conjunt gallec el que ha tingut l'oportunitat més clara per marcar en una rematada un xic massa creuada de Rahmani. Poc abans, Calavera s'ha lesionat i Ramalho ha ocupat el seu lloc a la banda dreta de la defensa.

El pas pels vestidors no ha canviat molt el guió del partit. El Girona encara ha incrementat més el seu domini del partit i el Lugo ha intentat treure's la pressió de sobre com ha pogut. En el minut 54, Ignasi Miquel ha tingut una oportunitat claríssima per marcar amb un cop de cap, tot sol a la sortida d'un córner, que entre Ander Cantero i el travesser han impedit que es convertís en el segon gol dels gironins. Una mica més tard, el Lugo també ha pogut marcar el seu segon gol amb una rematada de Rahmani.

A vint minuts pel final, i després d'una falta ben lluitada per Stuani a la frontal, la fortuna ha tornat a somriure al Girona. Aday ha xutat la falta contra la tanca on la pilota s'ha colat entre Herrera i Lacen deixant venut el porter del Lugo. Un nou gol a pilota aturada (1-2, m.72).

El segon gol ha estat un cop massa dur per al Lugo, que fins al final ha semblat que no es podia refer i que acabaria encaixant una derrota que l'enviava a les posicions de descens a Segona B, però ha arribat el gol final de Cristian Herrera quan passaven sis minuts dels noranta. Una autèntica gerra d'aigua freda.



Fitxa tècnica

Lugo: Ander Cantero, Campabadal (Kravets, m.83), Peybernes, Djalo, Cañella, Seoane, El Hacen, Iriome (Bangoura, m.46), Rama (Alex Rey, m.68), Rahmani (Morais, m.84) i Cristian Herrera.

Girona: Riesgo, Calavera (Ramalho, m.37), Alcala, Ignasi Miquel, Mojica, Granell, Diamanka (Gumbau, m.65), Jairo (Gallar,m.79), Valery (Aday, m.65), Samu Sáiz (Brian Oliván, m.79) i Stuani.

Gols: 1-0, m.18, Iriome; 1-1, m.30, Stuani; 1-2,m.72, Aday, 2-2, m.96, Cristian Herrera.

Àrbitre: Ais Reig. Grogues Rahmani, Seoane i Kravets (Lugo); Calavera i Ignasi Miquel (Girona).

Estadi: Anxo Carro.