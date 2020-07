El Girona perd Jordi Calavera per lesió

El Girona s'ha quedat sense Jordi Calavera poc abans de la mitja part del partit al camp del Lugo. El lateral tarragoní ha notat una punxada rere la cuixa esquerre durant una cursa, ha quedat clavat i de seguida ha demanat el canvi. Francisco ha decidit que Ramalho fos l'escollit per suplir-lo. La baixa de Calavera, que en podria tenir per uns quants dies, complica la situació al lateral dret, on Pablo Maffeo també està lesionat.

A més a més, abans del començar el partit Borja García ha patit un procés gàstric lleu i ha caigut de la llista de convocats final. Al seu lloc hi ha entrat el jove del planter Pau Víctor.