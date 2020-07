L'Elx guanya i el marge amb el setè és de tres punts

Falten dos partits perquè s'acabi la Lliga regular i el Girona encara no té assegurat un lloc al play-off. L'Elx va guanyar ahir un Albacete que continua en descens (1-0) i els il·licitans es van enfilar fins al sisè lloc, amb 58 punts. En tenen un més que el Fuenlabrada (57), que marca ara la frontera. Els gironins, per tant, tenen tres punts de marge. Va ajudar, i molt, la derrota del Rayo (56) al camp d'un Almeria, que ha sigut l'únic dels cinc primers classificats que ha tancat aquesta última jornada amb victòria. Els andalusos van guanyar per 3-2 en un partit emocionant per pujar fins el tercer lloc. Tenen ara 63 punts, tres més que el Girona i es troben a només un de l'ascens directe. L'Alcorcón va empatar amb el Tenerife (0-0) i té gairebé impossible fer la promoció, per la qual cosa possiblement rebrà els de Francisco a l'última jornada sense res en joc.