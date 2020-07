Proves a Calavera i els resultats avui es faran públics

Jordi Calavera va fer-se mal el passat diumenge a Lugo i, veient la situació, va forçar la cinquena targeta groga, així que està del tot descartat per jugar divendres. Tampoc hi serà Maffeo, lesionat, per la qual cosa el lateral dret l'ocuparà Jonás Ramalho. Calavera es va sotmetre ahir a les pertinents proves mèdiques per conèixer l'abast exacte de la lesió. L'examen va ser a la tarda i els resultats no es faran públics fins avui. Caldrà veure si, com li ha passat al seu company Maffeo, pot o no acabar la lliga regular i si fins i tot és més greu i es perd un hipotètic play-off. Aday Benítez, que va sortir al camp a la segona meitat i va marcar l'1-2 en un llançament de falta directa, tampoc va acabar el partit amb bones sensacions. Tanmateix, des del club es pensa que en el seu cas no hi ha cap lesió greu. Caldrà veure si avui entrena o no amb normalitat en el retorn a la feina de l'equip a La Vinya.