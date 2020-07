Calavera prem el pedal del fre

Dur revés per a Francisco Rodríguez, tècnic del Girona, que s'ha quedat sense els dos laterals drets que té actualment a la plantilla per encarar el tram final de Lliga i afrontar un hipotètic play-off d'ascens a la Primera Divisió. Si fa poc més d'una setmana era Pablo Maffeo qui queia lesionat, ara li ha arribat el torn a Jordi Calavera, el seu habitual relleu a la mateixa posició. El tarragoní, titular a l'Anxo Carro de Lugo, només va aguantar 35 minuts al damunt de la gespa abans de ser substituït. Pateix una lesió muscular al bíceps femoral de la cama esquerra, cosa que l'obligarà a descansar uns quants dies.

Va forçar la cinquena targeta groga abans de marxar del camp «per si les mosques», però igualment no hauria arribat a temps per vestir-se de curt aquest divendres per enfrontar-se al Cadis, ni tampoc per jugar el dilluns al camp de l'Alcorcón. Calavera, per tant, és baixa segura per a les dues últimes jornades de la lliga regular. Tres quarts del mateix del que passa amb Maffeo, que es perdrà totes dues cites també per un problema muscular. D'aquesta manera, a Francisco no li queda més remei que recórrer a Jonás Ramalho. El basc ha repetit mil i una vegades que la seva posició natural i també preferida és la de defensa central, però se l'ha vist un grapat de vegades, anys enrere, fent de lateral. Per la banda va participar en la seva primera experiència al Girona, per exemple, i algun cop Pablo Machín també l'havia fet actuar com a carriler.

Si l'equip s'acaba classificant pel play-off, una possibilitat que ara mateix té molt de pes veient quina és la classificació, és molt poc probable que Calavera arribi a una primera eliminatòria i caldria veure si està en condicions d'afrontar-ne una segona. Maffeo tampoc té gens fàcil arribar amb garanties a la promoció. No està tampoc descartat, caldrà veure com evoluciona de la seva lesió durant els propers dies. Passaria el mateix que a la Lliga en aquest cas; si ni Maffeo ni tampoc Calavera estan en condicions de jugar, la primera ronda del play-off l'acabaria jugant molt probablement Jonás Ramalho a la banda dreta de la defensa.

Aday Benítez, en canvi, està disponible per divendres tot i que també va marxar de Lugo amb algun problema.