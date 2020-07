Comprar el bitllet per al «play-off» és més a prop que mai

Si no es produeix una carambola estratosfèrica que ni el més optimista s'espera, l'única via perquè el Girona acabi lluitant per tornar a la Primera Divisió només un any després de perdre la categoria serà el play-off. Vist i paït el panorama actual, pensar en atrapar la segona plaça és només apte per a somiadors. Molt més a l'abast, i ara més que mai, es troba l'accés a la promoció. No era l'objectiu promès el passat estiu, però també és un recurs per arribar allà on es vol arribar. Ara mateix, amb sis punts encara en joc, els gironins en tenen tres de marge amb el setè. Un Fuenlabrada amb el qual, a tot això, tenen el gol average a favor. Perduda una oportunitat d'or a Lugo, i amb els integrants del vestidor encara estirant-se els cabells per deixar escapar la victòria al minut 96, el canvi de xip ja és una realitat: l'objectiu de l'equip és ara lligar el play-off i fer-ho el més aviat possible, començant per aquest divendres. La primera final, contra un Cadis que ja és de Primera i que s'haurà de veure amb quina mentalitat afronta el partit després d'uns dies de celebracions. Ignasi Miquel ho té clar. No es fia ni un pèl del conjunt gadità i convida a l'optimisme, per més «fastiguejats» que estiguin ell i els seus companys després del dur revés encaixat a l'Anxo Carro.

Afiançat a l'onze després d'un primer tram de temporada marcat per la irregularitat i les lesions, el defensa català valorava el present i el futur immediat del seu equip. D'aquest, deia veure'l «bé» i també «amb ganes» per afrontar el que queda, però sense amagar que el 2-2 a Lugo havia fet mal. «Teníem un bon resultat a tocar i que et marquin a l'última jugada fa que la gent estigui fomuda i fastiguejada». Moment també per a l'autocrítica. «No vam saber guanyar una segona jugada i ens van fer un gran gol. Són aspectes que hem de millorar i hem d'aprendre del que ens va passar». Ara bé, també certa dosi d'optimisme. «Tots som conscients que seguim sense perdre i competint. Contra el Saragossa i l'Almeria vam saber gestionar molt bé els temps». Ara demana fer el mateix divendres a casa amb el Cadis, el líder del campionat i un equip que ja ha celebrat l'ascens a Primera. «Ens espera un altre partit molt difícil però que ens pot servir per assegurar una plaça al play-off».

Ignasi Miquel no és del parer de pensar que els d'Álvaro Cervera vindran sense cap mena de tensió a Montilivi. «Crec que serà complicat. Estan feliços pel que acaben d'aconseguir, però alhora s'han alliberat de qualsevol mena de pressió. Ja no tenen por a perdre o a qualsevol cosa que els pugui passar perquè ja han aconseguit el nostre objectiu. Serà més difícil del que sembla i dubto molt que es presentin aquí relaxats. És un dels millors equips contra els quals hem competit aquesta temporada. Hem d'estar més centrats que mai si el que volem és guanyar. Ha de quedar clar i així ho hem de demostrar, que l'equip que vol competir aquest partit és el nostre». Si no es produeix la combinació ideal, el Girona tindria una altra oportunitat de lligar la promoció dilluns a Alcorcón.