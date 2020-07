L'absent demà Choco ha marcat el mateix nombre de gols que Stuani des de la represa

«Choco Lozano ens ha donat l'ascens», cridava eufòric el jugador del Cadis Fali Giménez després de confirmar l'ascens a Primera. L'hondureny, cedit pel Girona amb l'obligació de compra en cas d'ascens, ha arribat a un acord amb el club andalús per a les pròximes temporades després de convertir-se en un dels protagonistes de pujar a Primera amb 4 gols des de la represa de la competició. El davanter, que no podrà jugar demà a Montilivi, va tornar del confinament amb la seva millor versió marcant el mateix nombre de gols que el pitxitxi Cristhian Stuani (4). Ara bé, el Choco no supera ni de bon tros el rècord de 26 gols que ha aconseguit aquesta temporada l'uruguaià a la Lliga i tampoc és el màxim golejador del Cadis, on el supera Álex Fernández amb 12. Amb el Girona a Primera, l'hondureny només va veure porteria tres cops.