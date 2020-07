El Girona prescindeix d'Albert Mateos

El fins ara membre de l'àrea social i antic conseller del Girona Albert Mateos va deixar ahir de formar part del club per decisió dels responsables de l'entitat de Montilivi, segons va confirmar el mateix Mateos en un missatge a les penyes del club. «Després de cinc anys al Girona FC com a responsable de l'àrea social, i els 2 anys i mig primers també com a conseller del club, deixaré l'entitat avui dimecres, 15 de juliol. Els màxims gestors actuals del club em van comunicar el 30 de juny que deixaven de comptar amb mi de cara a la nova temporada al·legant motius econòmics, canvis organitzatius i d'àrees», explica Mateos en el missatge, on afegeix que la seva sortida és una «llàstima ara que ja havia començat a preparar temes del norantè aniversari del club...».

Albert Mateos va entrar al Girona el 2015, al mateix temps que Delfí Geli, i a diferència del president, ell sí que va formar part del primer Consell d'Administració amb el canvi de propietat. Dos anys després, Mateos va sortir del consell, que es quedava sense conseller gironí, però es va quedar al club dins de l'àrea social, que està integrada dins de la de comunicació, i s'encarregava del tracte amb les penyes, amb els veterans i de l'equip de la Lliga Genuine.

En el seu missatge a les penyes, Albert Mateos els demana «disculpes si alguna vegada he comès alguna errada, o no he pogut fer més per vosaltres...» i deixa clar el seu desig que la seva sortida del club només «es tracti d'un parèntesi i que més endavant i en un altre escenari pugui tornar a participar del projecte del Girona FC».

La resposta de les penyes

Des de la Federació de Penyes del Girona es va lamentar la sortida de Mateos del club: «Als que seguim, animem i estimem el Girona FC ens ha preocupat aquesta decisió i demanem al club que això no representi un decreixement de les accions de l'àrea social, cosa que el club ens ha garantit. Malgrat tot, serà difícil substituir un perfil d'una persona gironina, tan ben relacionada, empàtica i que conegui tant la història del club i se l'estimi tant».