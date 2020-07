«No pensar més enllà del play-off seria una equivocació»

Després de rebre un cop "duríssim" el passat diumenge al camp del Lugo i de perdre l'oportunitat de situar-se a només dos punts de la segona plaça, el Girona ha canviat el xip i afrontarà les dues últimes jornades amb l'única missió de lligar la classificació pel play-off. "Aquesta és la nostra meta. Pensar el contrari seria equivocar-se. Veig a la gent molt motivada, preparada i amb la il·lusió d'afrontar els dos partits i aconseguir els tres punts que hi hagi en joc", ha explicat el tècnic Francisco Rodríguez aquest migdia en roda de premsa.

El primer dels dos compromisos serà demà contra un Cadis que ja ha certificat el seu ascens a la Primera Divisió. "Afrontem un partit súper complex i complicat. Segur que el rival vindrà a fer un molt bon partit. Disposa de grans jugadors i d'un dels millors entrenadors de la categoria. Ens exigirà moltíssim, n'estic convençut", ha valorat. Té coll avall, igualment, que els gaditans no es presentaran a Montilivi amb ganes de passejar-se i passar l'estona. "S'ho han guanyat a pols pujar de categoria, però ens voldrà guanyar. He mentalitzat els meus jugadors que ens tocarà posar-nos la granota de treball".

Ha explicat també que Christian Rivera "fa setmanes" que arrossega uns "problemes" a la zona lumbar, pel que sembla que tampoc jugarà demà. "No ens podem permetre el luxe de no tenir al camp als jugadors que estiguin al cent per cent", ha dit, abans de confirmar que Borja García "estarà disponible" després de ser baixa a Lugo per un problema estomacal. Tampoc hi serà Brian Oliván, absent per contracte, mentre que molt probablement el Girona li farà el passadís al Cadis. "Encara no he tingut temps de parlar-ho, però entenc que sí. Som un club senyor i si s'ha de fer, es farà".