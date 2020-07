La sort (o no) de rebre un Cadis de Primera i relaxat

El jugador del Cadis Nano Mena ha hagut de sortir aquesta setmana a desmentir públicament que anés drogat en la celebració per l'ascens dels andalusos a Primera Divisió, fins i tot publicant una anàlisi d'orina amb resultat negatiu de consum de cocaïna, després que aparegués molt eufòric en una entrevista amb la televisió del mateix club. La polèmica amb el davanter simplement és una més de les moltes que es generen quan un vídeo es fa viral per les xarxes. Però deixa clar que el Cadis no ha estat centrat a preparar el partit de demà a Montilivi. I aquí arriba el dubte. Això és bo perquè vindran relaxats o perillós perquè vindrà a jugar sense cap mena de pressió contra un Girona angoixat per la seva necessitat de sumar els tres punts?

I és que la derrota de diumenge del Saragossa contra l'Oviedo, un 2-4 a La Romareda, va compensar la pífia del dia abans del Cadis (0-1, a casa contra el Fuenlabrada) i va tornar els andalusos a Primera Divisió. Una gesta esperada des de feia molts anys i, per molt que bona part de l'afició es quedés sense la celebració prevista per dissabte, la majoria van sortir l'endemà a celebrar-ho com calia. Inclosa la plantilla, que s'havia reunit per veure el partit del Saragossa, i aquí és on es va veure el famós vídeo de Nano dient «és que jo soc molt animal». L'endemà, el mateix club feia broma a les xarxes socials sobre que «aquesta tarda tornem als entrenaments». No ho van fer i, encara que ho hagin fet durant la setmana, Álvaro Cervera ho haurà tingut molt complicat per mantenir la tensió. Els noms de possibles fitxatges, les llistes d'altes i baixes, el mateix president va anunciar que el davanter Alvaro Negredo arribarà al club... Les notícies a Cadis parlen de qualsevol cosa menys del partit de demà al vespre a Montilivi.

En canvi, a Girona la situació és ben diferent. Tres punts permetrien al Girona assegurar-se una plaça de play-off i afrontar amb molt calma el partit de dilluns al camp de l'Alcorcón.

A manca d'aquests dos partits, el Girona és cinquè amb 60 punts amb tres de marge sobre el setè (Fuenlabrada) i quatre sobre el vuitè (Rayo Vallecano). Entremig encara hi ha l'Elx, sisè amb dos punts menys que els gironins, i per tant demà a la nit, si no ha aconseguit derrotar el Cadis, el Girona haurà de mirar què ha passat en partits com el Fuenlabrada-Elx i el Rayo Vallecano-Las Palmas. Per sobre seu, el Girona té dos punts menys que el Saragossa, tres menys que l'Almeria i quatre menys que l'Osca, que és segon en plaça d'ascens directe. Demà, el Saragossa juga al camp de l'Albacete, l'Almeria al de la Ponferradina i l'Osca rep el Numància.