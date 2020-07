Amb l'objectiu de l'ascens a la butxaca, l'única «prioritat» per a Álvaro Cervera, el tècnic del Cadis va explicar ahir abans de viatjar a Girona que té la idea «de fer canvis» a l'onze perquè «juguin altres jugadors». Al mateix temps, donarà «més llibertat per jugar i perquè jugui l'equip contrari», avisant també que «volem competir i guanyar». Un cop fets els deures, Cervera animava els seus futbolistes a «gaudir del futbol d'una altra manera» i va parlar de la possibilitat de ser campions de Lliga. «Si ho podem aconseguir, perfecte. I si no, tampoc m'enfadaré».