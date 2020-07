club En marxa el procés de compensació de l'abonament

Des d'ahir i fins al proper 2 d'agost, els abonats del Girona tenen la possibilitat d'escollir una de les tres opcions plantejades pel club per compensar els últims cinc partits de Lliga a Montilivi que s'han jugat sense la presència de públic per culpa del coronavirus. Una de les alternatives tracta de dedicar una quantitat econòmica, a elecció de l'abonat, per destinar-la a diversos projectes socials. Qui l'esculli rebrà una bufanda commemorativa. També es pot triar un descompte en el preu de l'abonament de la temporada 20/21, o rebre el reintegrament de l'import proporcional.