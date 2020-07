El Girona supera el Cadis i guanya el bitllet al "play-off" (2-1)

"Som a temps de fer coses molt boniques", assegurava Francisco només aterrar a Girona. No s'equivocava. L'entrenador ha donat amb la tecla i aquesta nit ha confirmat la participació dels gironins al play-off d'ascens, després de guanyar el ja ascendit Cadis (2-1) amb un doblet del pitxitxi Cristhian Stuani. Els blanc-i-vermells, que han acabat patint fins al final per l'expulsió innecessària de Mojica, hauran de lluitar per l'objectiu pel camí més llarg perquè l'Osca no ha fallat contra el Numància (3-0) per acompanyar els andalusos a Primera.

Tenint clar que no és moment per arriscar, el Girona ha presentat un onze inicial ben previsible. Les úniques novetats respecte el partit a Lugo han sigut l'aparició de Ramalho al lateral dret, que tenia tots els números a causa de les lesions de Maffeo i Calavera, Juanpe a l'eix de la defensa un cop complerta la sanció, Gumbau, Aday i Borja García, que va perdre's l'últim partit per unes molèsties a l'estómac. Si fa no fa, el mateix que va guanyar l'Almeria dijous de la setmana passada amb l'única excepció del basc.



Abans de començar, els blanc-i-vermells han fet un passadís d'honor al Cadis per felicitar l'ascens a Primera. Tot i la ressaca i sense gairebé titulars -només Cifuentes i Fali- pels problemes físics que arrosseguen els jugadors d'Álvaro Cervera, els andalusos han demostrat perquè lideren a la Lliga complicant l'inici a un Girona que ha necessitat gairebé deu minuts per tenir presència ofensiva. Tot just quan ha marcat Stuani, però el seu gol ha estat anul·lat per un clar fora de joc de Borja García. El cronòmetre ha seguit avançant sense ocasions clares per a cap dels dos conjunts. Aprofitant una errada clamorosa de Fali, el pitxitxi ha avançat finalment els gironins després de rebre una gran passada de Gumbau i superar a Cifuentes quedant-se pràcticament sol davant la porteria. L'uruguaià ha enviat la pilota al fons de la xarxa sense pensar-s'ho. El Cadis ho ha intentat amb una rematada de Sergio González que Riesgo ha aturat sense problemes com també la falta centrada per Pombo. Amb el marcador a favor, els de Francisco han reculat deixant la possessió al Cadis sense generar perill. A punt d'arribar al descans, l'ex del Peralada Marc Baró ha impedit que Aday avancés per la banda en una contra cap a l'àrea visitant.

A la represa, el Girona havia de buscar el segon. Al 55, Stuani ha demanat un penal per una mà de i l'àrbitre li ha donat la raó després de consultar el VAR durant una estona. El killer no ha fallat des dels onze metres. Els blanc-i-vermells ja tenien la tranquil·litat per afrontar la resta del partit. Riesgo ha frustrat amb seguretat una falta penjada des de la banda. A partir d'aquí, l'entrenador ha mogut fitxa amb els canvis per començar a donar descans als seus jugadors. Samu Sáiz, que acabava de veure targeta groga, ha sigut el primer en sortir per Jairo. Després d'una bona jugada de l'extrem canari, Borja García ha tingut l'opció de fer el tercer però se li ha fet de nit. Més tard, Valery i Zeballos han substituït a Aday i Borja García. Quan el Girona no ho podia més de cara, Muñiz Ruiz ha assenyalat penal a favor del Cadis per una acció imprudent de Mojica, que ha estat expulsat amb la segona groga i ha complicat les coses al seu equip. Álex ha posat el 2-1 al marcador per fer patir els gironins fins al final. Per sort, ha durat poca estona perquè els de Cervera també s'han quedat amb un home menys per la vermella directa a Perea. No ha estat fàcil, però el Girona s'ha guanyat el bitllet al play-off amb una altra victòria a Montilivi.

FITXA TÈCNICA:

Girona: Riesgo, Ramalho, Mojica, Juanpe, Ignasi Miquel, Gumbau, Granell, Borja García (Zeballos, min. 80), Aday (Valery, min. 80), Samu Sáiz (Jairo, min. 68) i Stuani.

Cadis: Cifuentes, Fali (Álex, min. 74), Pombo, Bodiger, Iván Alejo (Salvi Sánchez, min. 55), Akapo, Edu Ramos (Perea, min. 74), Malbasic (Álvaro Giménez, min. 55), Augusto (Duarte, min. 55), Sergio González i Marc Baró.

Gols: 1-0, Stuani (min. 22); 2-0, Stuani de penal (min. 59); 2-1, Álex de penal (min. 84).

Àrbitre: Muñiz Ruiz (c. gallec). Ha amonestat Samu Sáiz (Girona); Fali, Iván Alejo (Cadis). Ha expulsat Mojica amb doble targeta groga (Girona) i Perea amb vermella (Cadis).

Estadi: Montilivi, sense espectadors.