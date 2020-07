Si el «play-off» és l'objectiu, guanyar avui és el millor camí

«Ens equivocaríem si penséssim una altra cosa», va etzibar Francisco Rodríguez, sense embuts ni pèls a la llengua, quan ahir se li va preguntar per les opcions del Girona d'atrapar l'ascens directe i per si la missió, ara per ara, era la de fer-se un lloc al play-off. «La nostra meta és aquesta, la promoció», afegia. No té cap dubte que, amb només sis punts en joc i veient com està la classificació, tocarà intentar pujar per la via més lenta, sobretot després de desaprofitar una oportunitat d'or ara fa pocs dies a Lugo. Si s'hagués guanyat a l'Anxo Carro tothom sap què és el que hauria passat. Però no va ser així. Patacada de les que fan mal, amb un gol al minut 96, i un empat que fa gairebé impossible l'ascens directe però multiplica les opcions d'acabar entre els sis primers. Quelcom que serà matemàtic si l'equip suma avui els tres punts. Serà a Montilivi, on sí que surten els números. I contra un rival d'entitat, el Cadis, que es presentarà a la trobada amb els deures fets i sense cap mena de pressió, presumiblement amb un grapat de cares noves a l'onze.

Amb Francisco a la banqueta, els partits a casa es compten per victòries. I no contra qualsevol rival. Saragossa i Almeria han claudicat i ho han fet pel mateix resultat (1-0), amb Stuani marcant des dels onze metres. Dos rivals directes en la pugna per pujar han caigut a l'estadi, on el Girona no ha perdut en tot el 2020 i hi ha sumat sis victòries i tres empats al llarg dels últims mesos. El 0-3 contra el Mirandés, la darrera relliscada, és del passat mes de desembre i ja es mira amb prismàtics perquè queda ben lluny. Repetir la rutina i guanyar avui de nou es traduirà, sense cap mena d'excepció, en una participació al play-off. Després caldrà polir-ne la posició final, però la promoció estarà assegurada.

Encomanats a l'olfacte golejador de Christian Stuani i esperant marcar més enllà de les jugades a pilota aturada, l'equip rebrà el líder amb alguna baixa sensible. Sobretot al lateral dret. Francisco s'ha quedat sense els dos especialistes en aquesta mateixa posició. Pablo Maffeo fa dies que no juga per culpa d'uns problemes musculars i a Lugo va ser el seu substitut, Jordi Calavera, qui l'acompanyava a la infermeria per una lesió al bíceps femoral. Tots dos estan descartats. Per avui, per dilluns a Alcorcón i per alguns dies més, si és que s'acaba estirant el calendari. Jonás Ramalho té moltes opcions d'ocupar la banda dreta de la defensa, encara que també hi podria jugar Aday Benítez.

A l''altre costat, Johan Mojica serà titular perquè Brian Oliván, un possible relleu, no podrà jugar per contracte. Cedit pel Cadis, una clàusula en el seu acord de cessió l'obliga a quedar-se fora de la convocatòria. En canvi, tornarà Juanpe Ramírez a l'eix de la defensa després de complir un partit de sanció al camp del Lugo. Serà titular al costat d'Ignasi Miquel, com també formarà part de l'onze Borja García. El 10 es va perdre l'última jornada per culpa d'un problema estomacal. Ja recuperat, s'ha exercitat amb normalitat i està disponible per a Francisco. Menys opcions de jugar té Christian Rivera. Fix amb el tècnic andalús la temporada passada a l'Osca, el migcampista està a mig gas per culpa d'uns problemes lumbars. «No em puc permetre el luxe de fer jugar a qui no estigui al cent per cent, no podem perdre el temps», deia ahir el mateix Francisco quan se li preguntava per aquest futbolista. Per tant, Granell i Gumbau seran els dos pivots escollits. Continuarà acumulant minuts Stuani, sense descans des que va tornar la competició i salvador les últimes jornades a Montilivi.

El Cadis, per la seva banda, afronta aquestes dues últimes jornades del campionat sense cap mena de pressió i amb els deures fets. Els jugadors i els membres del cos tècnic fa pocs dies celebraven l'ascens a Primera, però Álvaro Cervera, l'entrenador, ja s'afanyava a dir ahir que «volem competir i guanyar». Això sí, es preveuen canvis a l'onze, sobretot veient l'elevant número de baixes i una convocatòria amb fins a set futbolistes del filial. Iza Carcelén, Quezada, Garrido i David Gil estan descartats per lesió. Rhyner tampoc viatja per molèsties. I alguns habituals s'han quedat fora per descans: Cala, Marcos Mauro, Espino i el Choco Lozano, aquest últim per contracte.