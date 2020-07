Álvaro cervera «El primer gol del Girona és un regal»

? L'entrenador del Cadis, Álvaro Cervera, va plantar-se a Montilivi amb els deures fets. L'única prioritat era que els seus futbolistes competissin, però se'n va anar «contrariat» per «regalar el primer gol al Girona». «Ha sigut un partit contra un equip que s'hi juga molt, amb nervis, i un altre que no s'hi jugava res, més relaxat que normalment. No ha passat res. Els dos penals són fruit d'una mà que no va enlloc i una errada que tampoc», va dir. Cervera va repetir que «M'agrada que em guanyin els rivals perquè han sigut millors, no per errades nostres. L'equip ha competit bé contra un gran rival, però no podem regalar com hem fet en el primer gol. Si hem sigut campions és per no regalar».