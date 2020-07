Un «play-off» per revifar el somni de tornar a Primera

La temporada s'allarga per al Girona. Dos nous gols de Cristhian Stuani van donar la victòria contra el Cadis assegurant el bitllet per al play-off on es jugarà una plaça d'ascens a Primera Divisió. Els gironins jugaran dilluns al camp de l'Alcorcón sabent que, per molt que guanyin, ja no poden pujar directe (l'Osca té quatre punts més i ja ha tornat a la màxima categoria) i que, per molt que perdin, tampoc es queda fora del play-off (el Rayo és setè amb quatre punts menys). Així, la darrera jornada només servirà per saber si els gironins jugaran les eliminatòries d'ascens com a quarts classificats (com són ara) i si ho faran contra el Saragossa (el rival que ara mateix els hi tocaria) o contra un altre equip. El que està clar és que, si la Lliga no modifica les dates per motius televisius, el Girona té dues cites molt importants dijous i diumenge de la setmana vinent. En cas de superar-la, els gironins encara tindrien una segona i última eliminatòria, el dimecres 29 de juliol i el diumenge 2 d'agost, per aconseguir l'objectiu que s'havien marcat a principi de temporada: tornar a Primera Divisió.

Així, a manca de només una jornada, l'Almeria és tercer amb 63 punts superant el Girona per l'average, mentre que els gironins tenen un punt més que el cinquè (Saragossa) i tres més que el sisè (Fuenlabrada). Els madrilenys van aconseguir ahir colar-se en zona de «play-off» vencent el seu rival directe (Elx) que ara necessitarà guanyar dilluns a l'Oviedo i esperar una derrota de l'equip de Sandoval a La Corunya per tornar a posar-se entre els sis primers.

Per la seva part, Almeria, Girona i Saragossa també es podrien intercanviar les seves posicions en la darrera jornada. Els gironins juguen a Alcorcón, l'Almeria a casa contra el Màlaga i un Saragossa en caiguda lliure aquestes últimes setmanes ho fa contra la Ponferradina.