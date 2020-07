el protagonista Quart doblet de l'uruguaià, que s'enfila fins als 29 gols a la Lliga

Les xifres de Cristhian Stuani són estratosfèriques. Decidit a batre tots els seus registres personals i a situar el sostre més amunt que mai, l'uruguaià tornava ahir a veure porteria. I per partida doble. Va batre Cifuentes al minut 21 del primer temps i va fer el mateix just abans del quart d'hora del segon acte, quan va transformar un penal per mans de Duarte. Amb el d'ahir ja són quatre els doblets que el de Tala acumula aquesta temporada. Els ha aconseguit davant del Cadis, Fuenlabrada, Extremadura i Deportivo. Aquest curs també acumula un parell de «hat-tricks», enfront el Rayo, la seva víctima favorita, i el Lugo. Tot plegat, per sumar 29 gols en el que va de curs, quelcom que no havia aconseguit mai fins ara. La seva millor marca eren les 22 dianes que fa una dècada va signar també a la Segona Divisió A amb l'Albacete. Si juga dilluns a Alcorcón, podria atrapar la trentena.