Agraïment i reconeixement a Albert Mateos Poch

Carta pública. Un nombrós grup d'exjugadors del Girona FC mostra el seu suport a l'exconseller i membre de l'àrea social del club, Albert Mateos, que dimecres va ser acomiadat del club. Els veterans n'elogien la figura i esperen que la decisió dels gestors de l'entitat «no sigui definitiva»

molts veterans del Girona FC ens ha entristit profundament la notícia que l'Albert no seguirà la temporada que ve al club, i que prescindiran dels seus serveis professionals per decisió dels seus màxims dirigents. Confiem que no sigui una decisió definitiva i es pugui solucionar positivament el tema.

És un fet que ens resulta totalment incomprensible, donada la gran tasca que ha realitzat durant aquests anys, i, per tant, no entenem de cap manera que no continuï al club seguint realitzant el seu impagable treball.

L'Albert és una de les ànimes dels exjugadors veterans del Giron. Per nosaltres, n'és un clar referent, però també ens consta que ho ha estat, de molts socis, aficionats i seguidors del club, aconseguint tornar a agrupar a tots nosaltres després de molts anys.

Sens dubte, ha sigut i és, per nosaltres, el millor relacions públiques del club: atent, detallista, cavallerós, en una paraula, és el directiu clau i de referència per a tots nosaltres. I, a més, ha aconseguit una cosa molt difícil i que diríem que mai havia existit: fer una gran pinya al voltant del club i sentir-nos molt més a prop de l'entitat que mai.

Va liderar el fantàstic i inigualable acte del 85è aniversari al Mas Marroch, convocatòria inèdita, al qual van assistir moltíssims jugadors i gent relacionada amb la història del club.

I va continuar amb les moltes trobades de veterans dels grups dels anys 60, 70, 80, la trobada-homenatge de l'equip del 1992 a Lloret de Mar donant suport a la penya immortal, en trobades especials com ara la dels veterans Girona FC- Mallorca, o un acte molt emotiu, el del reconeixement als jugadors que van vestir la samarreta oficial dels primers equips del Girona FC i el FC Barcelona, que es va fer a Barcelona, els dinars i homenatges a grans futbolistes del Girona FC, a l'Escola de la Garrotxa d'en Nitus Granados, etc. I en podríem recordar molts altres.

I ara, més recentment, amb els grans actes d'homenatge a Pepe Pinto, Benjamí Colomer amb motiu dels seus 90 anys, per no dir altres molts actes dels quals hem gaudit directament o indirectament, actes que ens han arribat pel boca a boca, o que hem llegit en premsa i que mostraven el saber bon fer del club, però especialment d'ell, com ara l'acte i dinar de reconeixement dels protagonistes de l'ascens a Segona Divisió 2007/2008, i del primer any de retorn a la categoria, amb motiu dels 10 anys d'aquella gran gesta.

I els detalls de sensibilitat i humanitat, com el dinar de reconeixement, que va organitzar amb vuit veterans del Girona, pocs dies abans de Nadal a Roses, amb el nostre gran capità, Isidre Sala, i família, on tots ells van fer costat a en Sidro en aquesta etapa difícil de la seva vida, en patir la malaltia de l'Alzheimer.

I ara, recentment, ens comentava que ja preparava coses per al 90 aniversari, com una exposició d'objectes antics de futbol, de copes, de samarretes de diferents èpoques del Girona, etc.

També li valorem i reconeixem haver creat i impulsat un equip com el Genuine Girona FC, del qual ha sigut el pal de paller; equip integrat per persones amb discapacitat intel·lectual, sumant-hi aquest projecte a diferents fundacions, veterans, entrenadors i col·laboradors. Un gran equip i una preciosa iniciativa que ja fa tres temporades que funciona.

Per tot plegat creiem oportú que els màxims dirigents del Girona FC puguin repensar-se aquesta decisió. Rectificar és de savis.

Estem convençuts que ni els socis del Girona ni els moltíssims exjugadors veterans del club no podem perdre la figura de l'Albert i que es prescindeixi d'ell. Confiem que el Girona pugi a Primera Divisió amb l'Albert a la seva plantilla, com correspon a la categoria del club i d'ell.

Adherits fins al 17/07/2020:

Pepe Pinto, Xavi Agustí, Jaume Ribera, Josep Ribera, Pepe Franch, Joan Franch, Jordi Danés, Llorenç Riera, «Mantu» Torrent, Miquel Torrent, «Xicu» Gispert, Vicens Soler, «Nitus» Granados, Alfonso Muñoz, «Farri» Danés, Salvador Domènech, Mariano Lloveras, Julià Mir, Pere Moy, Jesús Morchón, Joaquim Hernández, Pere Pla, Martí Gratacós, Santi Carrasco, Lluis Busquets, Pep Planas, Josep M. Miret, Benet Masferrer, Dioni «Benitez», Jordi Molas, «Totín» Torrens, Bautista Sastre, Quique Salvador, Joan V. Esteve, Joan Mareñá, Miquel Durán, Jordi Más, Joan Palau, , Jordi Molas. Paco Pena, Barto Pagés, Manel Pagés, Joan Palau, Josep Maria. Vila, Francesc Veleta, Paco Nieto, Toni Gómez, Javier Subirats, «Paquito», Manolo Valle, Javi Fernandez, Francesc Puig «Curta», Amador Mesas, Alfonso Abete, Josep Molet, Xavier Julià, Arseni Comas, Javier Bayona, Lluis Soler, Cristóbal Bravo, Juan Fernández "Juanito", Jose Carbonell, Avelino Peña, Manuel Chaves, Juan Arredondo, Pep Mercader, Narcís Juliá, Iñaki Daucik, Albert Agustí, Javier Morata, Valeriano Pérez.

(Resta oberta la llista de suport a l'Albert Mateos Poch per a tots aquells exjugadors del Girona FC que es vulguin afegir a aquesta carta).