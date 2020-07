Francisco: «Les baixes de Samu Sáiz i Soriano són un contratemps»

El Girona visita demà l'Alcorcón (21.00 hores) amb la participació al play-off d'ascens a Primera assegurada. Pendents només de la posició final a la classificació, els de Francisco tenen clar que "volem guanyar com a tots els partits perquè som un equip competitiu i hem de ser ambiciosos, pensant en el que vindrà després". "Un cop acabi la jornada veurem quin rival ens ha tocat i ens hi enfrontarem amb el mateix respecte. Al play-off hi ha els equips més ben preparats i hem de ser molt equilibrats perquè qui sigui més fort mentalment tindrà molt camí guanyat", ha dit.

L'entrenador ha tingut "un contratemps" per les baixes de Samu Sáiz i Soriano, que han caigut de la convocatòria per problemes físics. "Hem preferit no endur-nos a Samu per alleujar i Jonatan està pendent de proves perquè va tenir un pinçament a l'esquena", ha explicat a la prèvia. Tampoc hi serà el sancionat Mojica que "ha reconegut l'errada i ha demanat disculpes. Té un temperament diferent de la resta i esperem que no passi més perquè són situacions que tornarem a viure".

"Condicionat" pels jugadors que han caigut, Francisco ha reconegut que "això ens impedirà donar descans als jugadors com teníem pensat, però farem fins on es pugui". Per aquest motiu, Stuani té molts números de seguir acumulant titularitats tot i que "mirarem que arribi bé el dijous". A més, tenint en compte que "guanyar a fora és una assignatura pendent i hem de tenir estabilitat de cara als resultats".

Respecte a l'Alcorcón, el tècnic ha comentat que "és un rival que ha fet una temporada fantàstica i intentarà acomiadar-se amb una victòria"."Últimament ha variat molt la seva manera de jugar i és important que sapiguem què hem de fer, tenint en compte que ens ho posaran difícil", ha afegit.