El Girona s'enfrontarà a l'Almeria en el "play-off"

Havia de ser un tràmit per afrontar el play-off, però ha acabat sent una llosa. Amb totes les alertes posades amb el desenllaç del play-off, el Girona ha perdut avui al camp de l'Alcorcón (2-0) en un partit molt ensopit per part dels de Francisco que s'ha decidit amb un gol de Sosa de penal i un altre d'Arribas, que ha deixat retratada la defensa gironina. En conseqüència, els blanc-i-vermells acaben a la cinquena posició i s'enfrontaran a l'Almeria en el play-off. Les dates de l'eliminatòria no estan clares,després de la suspensió del Deportivo-Fuenlabrada, pels positius de sis jugadors madrilenys.

A punt d'arrancar l'última jornada de la Lliga, la competició ha quedat trasbalsada de dalt a baix. Els sis positius per coronavirus al Fuenlabrada han obligat a suspendre el partit dels madrilenys davant del Dépor fins al pròxim 30 de juliol i, tot i que la resta de duels han seguit endavant, el futur més immediat ha quedat a l'aire. El Girona havia de conèixer aquesta nit el seu rival per començar dijous el play-off, però haurà d'esperar més notícies.

Amb la vista posada a la promoció d'ascens, Francisco ha revolucionat l'onze titular per donar descans a imprescindibles com Àlex Granell o el pitxitxi Cristhian Stuani. Així doncs, la referència ofensiva per buscar la tercera posició a la classificació ha estat el seu compatriota Joaquín Zeballos. El partit ha començat sense ocasions clares i un Girona que no acabava de decidir-se. Per la seva part, l'Alcorcón, que no tenia res en joc, no se'n sortia per superar la sòlida defensa gironina. La intensitat de joc ha anat incrementant a mesura que avançava el cronòmetre. Valery s'ha escapat dels locals per col·locar una centrada a l'àrea rival, però no ha trobat ningú per rematar-la. Jairo ho ha provat directe amb un cacau que ha aturat Casado sense problemes. Al minut 41, Alcalá ha tret una pilota perillosa de Fran Sandaza que l'ex del Girona no ha sabut controlar. Guambau ha enviat una falta centrada al damunt del travesser.

Valia més no repetir el guió de la primera part. I Francisco ho ha tingut clar fent entrar a Àlex Gallar per Ignasi Miquel. Tot i que qui s'ha apropat a la porteria ha estat l'Alcorcón. Riesgo ha aturat en dos temps un xut llunyà de Sosa, aprofitant el forat a la defensa. Mentre que Casado ha frustrat un bon llançament de Gallar des de falta directa. Al 54, Sosa ha avançat els locals des dels onze metres transformant un penal provocat per Valery. El tècnic ha buscat la reacció recorrent als canvis i ha donat l'oportunitat al jove Pau Víctor, que ha debutat, i a Aday al lloc de Jairo i Zeballos. L'Alcorcón ha tingut el segon gol a les botes d'Ernesto amb un xut creuat que ha sortit llepant el pal. A la següent ocasió, els de Fran Fernández no han perdonat. Arribas, que acabava d'entrar al terreny de joc, ha marcat després de rebre una passada de Paris Adot que ha deixat en evidència a la defensa gironina després d'una jugada per banda dreta. El Girona ja no ha tingut res a fer i després d'aquesta derrota millorar lluny de Montilivi segueix sent una assignatura pendent.



FITXA TÈCNICA

Alcorcón: Casado, Pomares, Albert Dorca (Laure, min. 89), Ernesto, Sosa (Aguilera, min. 72), Mula (Stoichkov, min. 55), David Fernández, Elgezabal, Fran Sandaza (Arribas, min. 55), Paris Adot i Reko (Perea, min. 46).

Girona: Riesgo, Juanpe, Alcalá, Ignasi Miquel (Àlex Gallar, min. 46), Valery, Rivera (Santi Bueno, min. 87), Gumbau (Kebé, min. 84), Brian Oliván, Diamanka, Jairo (Pau Víctor, min. 67) i Zeballos (Aday, min. 67).

Gols: 1-0, Sosa de penal (min. 56); 2-0, Arribas (min. 74).

Àrbitre: Pulido Santana (c. canari). Ha amonestat (Alcorcón); Alcalá (Girona).

Estadi: Santo Domingo, sense espectadors.