Francisco: «Una victòria ens farà mentalment forts per a la promoció»

A hores d'ara tota l'atenció del Girona se centra en la primera eliminatòria del play-off que comença aquest dijous amb el partit d'anada, però no per això el matx d'aquesta nit al camp de l'Alcorcón deixa de ser menys important. Francisco és conscient de la importància que té aconseguir els tres punts per seguir «forts mentalment» per avançar amb pas ferm cap a l'ascens a Primera i per això «cal ser ambiciosos». Sense Samu Sáiz ni Jonatan Soriano, amb problemes físics, el tècnic haurà de canviar de guió «intentant donar descans als jugadors fins on es pugui».



les baixes



«Samu (Sáiz) ha tingut algun contratemps aquests dies i hem decidit que el millor és que descansi perquè s'alliberi una mica dels minuts que ha jugat. Pel que fa a Jonatan (Soriano), ahir va patir un pinçament a l'esquena durant l'entrenament. Estem esperant les proves».



les rotacions



«Hem de ser molt intel·ligents en aquest sentit. Volem guanyar tots els partits que ens queden fins al final i l'hem preparat per això, independentment de qui pugui ocupar cada posició a l'onze. Mojica està sancionat, Samu es queda a casa... Hi haurà alguns canvis, però amb la idea de ser un equip molt competitiu i treure els millors per guanyar. I tant que pensem en després i el que vindrà a partir de dijous, tot i que també hem de pensar en seguir la mateixa línia a Alcorcón sent un equip ambiciós».



descans per a stuani



«És molt important que fem la nostra feina i ens centrem en el que ens plantegi l'Alcorcón. El contratemps de Soriano, que estava entrenant molt bé, i de Samu ens condiciona sobre el que teníem pensat, així que el partit marcarà fins a quin punt podem donar descans».



la classificació



«No depèn de nosaltres quedar tercers, però sí que ho és guanyar i després veure què passa. Hem preparat el partit a consciència, igual que tots. En Cristhian (Stuani) ha jugat tots els minuts des que hem arribat i, fins i tot, en l'anterior etapa, així que intentarem que arribi bé el dijous. És important que sigui amb nosaltres a Alcorcón, però veurem com ho fem perquè és veritat que és dels pocs jugadors que necessita un respir que no ha tingut encara».



millorar a fora



«Guanyar a fora de casa és una assignatura pendent. Nosaltres hem aconseguit dos empats, que, de moment, ens donen estabilitat de resultats, però una victòria ens faria forts mentalment per preparar-nos per al play-off. Ens enfrontem a un rival que ha fet una temporada fantàstica i potser als últims partits no ha obtingut els resultats que esperava, tot i que a l'últim partit de la temporada intentarà acomiadar-se amb una victòria. L'Alcorcón ens ho posarà molt difícil i haurem de ser equilibrats, variant alguna zona del camp. Els jugadors que surtin s'hauran de sentir prou còmodes per endur-nos els tres punts».



la sanció de mojica



«Hem parlat amb en Mojica perquè són situacions que tornarem a viure. N'és conscient. La jugada en què va veure la targeta vermella era una acció on intentava defensar una pilota i s'ha de ser allà. És un jugador amb un temperament una mica diferent de la resta, sap que s'equivoca perquè hi havia una altra manera de protegir la pilota i no cometre un error que ens va costar el penal. Ho ha reconegut i ha demanat disculpes. En aquest moment de temporada això no pot passar i esperem que a partir d'ara tots els jugadors sumin.



els rivals del «play-off»



«Hi seran els equips més ben preparats, independentment de la línia de resultats que puguin tenir últimament. Quan acabi el partit, veurem quin rival ens toca i l'afrontarem amb el mateix respecte que a qualsevol. És el moment de ser molt equilibrats davant de qui ens enfrontem, saber que tots tindrem les nostres possibilitats i que qui sigui més fort mentalment pot tenir molt camí guanyat. Hi estem treballant. Almeria i Saragossa també tenen el play-off assegurat i són dos rivals que han fet una gran temporada amb bons jugadors. Haurem de treure la nostra millor versió per anar passant l'eliminatòria».



la tornada a casa



«Jugar la tornada a casa té un petit avantatge en cas d'empat. El més important és com ens preparem per estar mentalment forts perquè hi haurà moments fomuts, d'això n'estic segur. El Saragossa porta una dinàmica dolenta, però amb els jugadors que té pot sorprendre en qualsevol moment. Hem de ser ambiciosos i humils. Ho tenim i anem a aconseguir-ho».