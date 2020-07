Suspès el Dépor-Fuenlabrada per 6 casos de COVID-19 al conjunt madrileny

El partit entre el Deportivo de la Corunya i el CF Fuenlabrada de l'última jornada de Laliga SmartBank ha estat suspès a causa de 6 casos de coronavirus a la plantilla de l'equip madrileny. Tot i això, la resta de la jornada continua tal i com estava prevista i els partits es jugaran.

En una decisió de Laliga i de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), amb mediació de el Consell Superior d'Esports (CSD), s'ha optat per cancel·lar únicament el duel entre el Dépor i el Fuenlabrada, clau tant per al 'Play-off' d'ascens com per al descens.

Mentrestant, el Girona ja té l'onze definit per enfrontar-se a l'Alcorcón. La gran novetat és la línia de cinc al darrere per primera vegada d'ençà de l'arribada de Francisco.

Girona: Riesgo, Valery, Oliván, Juanpe, Alcalá, Miquel, Ramalho, Rivera, Diamanka, Gumbau, Zeballos i Jairo.

Alcorcón: Samu Casado, Paris Adot, Pomares, Elgezabal, David Fernández, Dorca, Reko, Samu Sosa, Sandaza, Ernesto i Mula