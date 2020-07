El coronavirus entra en joc en la lluita del Girona per pujar a Primera

El malson de Javier Tebas s'ha acabat fent realitat. Quan semblava que ja no passaria. Amb la lliga de Primera Divisió acabada i la de Segona Divisió encarant l'última jornada, el dirigent de la LaLiga va rebre la trucada que ha estat tement els dos últim mesos: set jugadors del Fuenlabrada són positiu de Covid-19. La notícia va fer implosió amb l'equip madrileny ja a La Corunya, on s'havia d'enfrontar al Deportivo en un partit clau tant per la darrera plaça de «play-off» com per a la permanència. Què s'havia de fer? Suspendre tota la jornada o només el partit de Riazor. Es va optar per la segona opció. I, per tant, avui, després de la seva derrota d'ahir a Fuenlabrada, el Girona sap que ha acabat la lliga cinquè i que s'ha d'enfrontar a l'Almeria en les semifinal del «play-off». Però quan es jugarà, ja és una altra història.

La primera idea de la lliga seria que el Deportivo-Fuenlabrada es jugués el dijous 30 de juliol, un cop els jugadors de l'equip madrileny hagin fet una quarantena de deu dies, deixant el «play-off» pels dies 2, 5, 8 i 11 d'agost. Ara bé, anit també va aparèixer l'opció que l'eliminatòria entre el Girona i l'Almeria es disputi com estava previst (dijous a Montilivi i diumenge al camp de l'equip andalús) i que després el guanyador esperés a la resolució de l'altra eliminatòria (entre el Saragossa i el Fuenlabrada o l'Elx) per acabar jugant l'eliminatòria definitiva els esmentats 8 i 11 d'agost. El problema, però, és que clubs que se senten molt perjudicats per com es va disputar la jornada d'ahir - bàsicament el Deportivo, però també l'Elx - poden demanar que tots els partits que es varen jugar s'anul·lin. I, mentrestant, els jugadors del Fuenlabrada continuen confinats a l'únic hotel de cinc estrelles del centre de La Corunya on, en funció del que decideixin les autoritats sanitàries gallegues, poden passar-se els propers 10 dies sense poder entrenar-se en grup per preparar el partit contra el Deportivo a Riazor del 30 de juliol.

El president del Deportivo, Fernando Vidal, va deixar anar ahir que «ara mateix no ens considero un equip de Segona». I això que, esportivament, el Deportivo va baixar ahir perquè la victòria de l'Albacete al camp del Cadis els va enviar a ells i al Numància a Segona Divisió. La victòria dels manxecs deixava sense cap opció matemàtica al Deportivo i, per tant, passi el que passi en el seu partit ajornat contra el Fuenlabrada, l'única opció dels gallecs per continuar a Primera Divisió és que la jornada d'anit s'anul·li completament. Un tema diferent és de l'Elx. Els alacantins són sisens i ara jugarien el «play-off», però un empat del Fuenlabrada conta el Deportivo faria fora l'Elx de la lluita per l'ascens pequè els madrilenys passariea ser sisens i jugarien contra el Saragossa.



Un brot dins del vestidor

A la lliga hi ha una autèntica preocupació pel que està passant al Fuenalabrada, perquè el primer cas positiu es va detectar dissabte al matí i, encara que aquest jugador no va viatjar a Galícia, ahir se'n van detectar sis més entre la plantilla i cinc més al cos tècnic. Un total de dotze positus, onze dels quals van viatjar fins a La Corunya, que podrien ser més un cop avui es torni a fer proves a tota l'expedició del Fuenlabrada.