Fran Fernández: «Al Girona li ha passat factura no jugar al cent per cent»

L'entrenador de l'Alcrocón, Fran Fernández, no podia estar més satisfet després de tancar la temporada amb una victòria contra el Girona. «Intentar guanyar un partit més a casa era l'objectiu per millorar els números com a locals, que no han sigut bons. L'equip mereixia acabar amb bones sensacions pel treball que ha fet», va explicar. El tècnic va reconèixer que «no era fàcil perquè estem tots molt cansats, però per orgull hem donat un altre cop la cara i hem competit». «El Girona ha reservat a jugadors i no jugar al cent per cent contra nosaltres li va passat facutra».