Francisco: «Era un risc no treballar el sistema»

La derrota d'ahir al camp de l'Alcorcón (2-0) frena en sec la bona dinàmica dels de Francisco, que s'enfrontaran a l'Almeria en el play-off d'ascens a Primera després d'haver acabat a la cinquena posició. Sense gairebé notícies sobre la suspensió del Dépor-Fuenlabrada per sis casos de coronavirus a l'equip madrileny, el tècnic del Girona compta jugar aquest dijous i prepararà el partit d'anada per aquesta data.



covid-19 al fuenlabrada



«Ho hem sabut tot just quan entràvem al vestidor. Teníem el partit en una hora i mitja i ens hem centrat en això. Encara no sé què ha passat ni com ha sigut. La Lliga ho haurà de veure i prendre una decisió, però ens ha sorprès per com ha succeït».



El «play-off»



«Sabíem que havíem de jugar per quedar a una posició. Desconec què passarà amb el play-off perquè hem d'esperar que LaLiga decideixi. En un principi, tenim clar que som cinquens, que l'Almeria és quart i que hem de preparar el partit per dijous. És l'únic que tenim a les nostres mans».



El canvi de sistema



«No treballar-lo era un risc i així ha sigut. L'equip no ha estat bé i no s'ha amollat al que volíem. Hem tingut poc temps per preparar el partit i jugar amb tres centrals. Hi havia molts jugadors amb molts minuts, que havien de descansar i pel perfil de jugadors que teníem disponibles hem cregut que el millor era això. No ens ha sortit bé i soc el màxim responsable. Prepararem el partit de dijous a consciència».



L'Almeria de rival



«És un rival com qualsevol altre que ens hagués tocat. Ens ho posarà difícil perquè ha fet una temporada fantàstica, per això és al play-off. Fa poc que ens hi vam enfrontar i tenim un precedent on reflectir-nos. Es tracta d'un play-off i ens haurem d'ajustar molt bé per superar l'eliminatòria. El vestidor està molt conscienciat».



Els joves del filial



«No considero que sigui un premi per a ells perquè formen part del dia a dia de l'equip i competeixen als entrenaments. Ens donen competitivitat perquè el jugador de la plantilla estigui a un millor nivell. A més a més, han tingut minuts uns quants jugadors perquè n'hi havia que necessitaven descansar sí o sí i han buscat la seva oportunitat. Estic súper content. Han jugat molts jugadors que havien de tenir minuts de cara al play-off i tot i que el resultat no ha anat bé, estem preparats de cara al dijous».