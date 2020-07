L'Almeria es torna a creuar en el camí del Girona a 1a

La derrota a Alcorcón, combinada amb la victòria del Saragossa contra el Ponferradina (2-1) i l'empat de l'Almeria amb el Màlaga (0-0) fan que siguin els andalsuos el rival del Girona a la primera eliminatòria del play-off per pujar a Primera. Els de Francisco tindran el factor camp en contra i, en cas d'empat a tot al final dels dos partits, no hi hauria penals sinó que seria l'Almeria qui avançaria ronda per estar més ben classificat. Girona i Almeria es van veure les cares fa ben poc a Montilivi en un partit que va acabar amb triomf per la mínima dels de Francisco gràcies a un gol de penal d'Stuani (1-0). A terres andaluses, el Girona de Juan Carlos Unzué hi va caure amb molta claredat per 3-1.

El duel contra el conjunt andalús no serà el primer entre els dos equips en una promoció d'ascens. Els dos equips ja es van veure les cares la temporada 2012-13 a la final del play-off. Llavors, l'ascens va caure del costat de l'Almeria que es va imposar a Montilivi (0-1) i al Juegos del Mediterráneo (3-0) al Girona que entrenava Rubi i que va fer enmgrescar tothom amb l'ascens.