El malson de Javier Tebas

No hi ha cap dubte que aquesta temporada serà el gran malson del president de la LFP, Javier Tebas. Només cal recordar que a l'inici ja va haver de conviure amb una denúncia del president de la Federació Espanyola de Futbol, que per ordre judicial li va impedir jugar els dilluns, tal i com ell tenia planejat i venut per tot el món. Un fet que li va fer perdre molts diners.

Però quan semblava que s'havia oblidat d'aquest primer capítol va arribar el confinament i l'aturada de la competició. Ja des del principi va intentar que el futbol es posés ràpidament en marxa, encara que fos sense públic, com al final va succeir.

I ara que la competició havia arrancat de nou, arriba el capítol d'ahir a la tarda. Tebas no es deu creure el que li passa, però el cert és que té un embolic monumental al damunt de la taula. Perquè ha de decidir qui, com i quan juguen la promoció d'ascens.

Ha de decidir si el Fuenlabrada, ara en quarentena per ordre de la Xunta de Galicia, ha de jugar el seu partit contra el Depor o bé si li dona per perdut per negligència mèdica. Un cop això fet, haurà de dir si els dos enfrontaments es juguen aquesta setmana com estava previst o bé si els passa al mes d'agost, com deien ahir algunes fonts. O bé, si uns juguen aquesta setmana, el Girona i l'Almeria, i els altres s'esperen. Cosa que seria una autèntica bogeria perquè aleshores hi hauria un tall brutal entre la primera i la segona ronda eliminatòria.

I enmig de tot això, uns quants clubs dels de la lluita per la promoció i els de la pugna per la permanència en peu de guerra per entendre, amb tot el bon criteri del món, que jugant ahir es va adulterar la competició de manera flagrant. O sigui que si les últimes hores han estat mogudes pel president de la LFP, les que li venen ara al damunt no seran especialment millors.

I mirant-ho en perspectiva local, tot el que va passar ahir farà passar per alt el fluix partit que el Girona FC va perdre al camp de l'Alcorcon. Vaja en la línia del que se li havia vist a aquest equip com a visitant. 16 punts sumats de 63 possibles ja ho expliquen tot per si sol.

O sigui que de cara a visitar el camp de l'Almeria més valdrà pensar que la promoció serà una història ben diferent. Que l'equip serà capaç de treure a fora allò que no ha ensenyat en tot l'any. Perquè si ens hem de refiar del que sí ha ensenyat fins ara, potser acabarem tenint el mateix any que Javier Tebas.