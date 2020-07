L'entrenador del Girona haurà de canviar la planficiació de la seva agenda, després que La Lliga no es pronunciés ahir sobre les dates del play-off d'ascens a Primera. Francisco va marxar convençut d'Alcorcón que prepararia el partit de la primera eliminatòria contra l'Almeria per demà i per això va donar descans a futbolistes com el pitxitxi Cristhian Stuani. A falta de 24 hores i sense tenir cap notícia, tot apunta que caldrà esperar al 2 d'agost.