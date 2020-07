El Girona congela els preus dels abonaments 20-21 i només en cobrarà el 50%

A l'espera encara de saber quan es disputarà el play-off d'ascens, que definirà en quina categoria jugarà el Girona la temporada vinent, el club ha detallat avui com serà la campanya d'abonaments pel curs 2020-21. El Girona planteja un seguit de mesures adaptades a la nova realitat amb què es viurà el pròxim exercici. La més destacada és que els preus es congelen i seran els mateixos d'aquesta temporada, si l'equip es queda a Segona A, i de la temporada 2018-19, en cas de pujar a Primera. A més a més només es cobrarà el 50% de l'abonament perquè el club entén que l'abonat no podrà gaudir de tots els partits a l'estadi. En cas que es pugui entrar a més de la meitat dels partits, o al revés, es carregarà o restarà la diferència. Els preus es mouen entre els 100 i 450 euros a Segona i entre els 290 i 650 a Primera. El rebut es girarà pel banc al cap de cinc dies que l'equip hagi jugat l'últim partit d'aquest curs.

Preveient un escenari de capacitat reduïda, el club ha dissenyat també un procés a través del qual els abonats podran gaudir dels partits juntament amb els seus acompanyants habituals.Per a fer-ho, cal agrupar-se a l'Àrea de Soci del web del club. Aquestes agrupacions només serviran en un escenari d'aforament limitat i estaran sempre subjectes al protocol de seguretat sanitària que s'implantarà des de LaLiga i el CSD. Aquest procediment estarà obert a partir de dilluns 17 d'agost.

A més a més, com que hi haurà restriccions de capacitat, el club té previst dissenyar un procediment per tal de garantir el repartiment més equitatiu possible dels seients disponibles entre els abonats en els partits en què es permeti l'entrada de públic.