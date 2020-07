El Girona encara no sap quin dia començarà a jugar el «play-off» amb l'Almeria

Un autèntic desgavell. O un circ si ho prefereixen. En això s'ha convertit el futbol espanyol des que dilluns a la tarda es va saber que fins a set jugadors del Fuenlabrada eren positius per coronavirus. Des d'aleshores fins ara, un partit ajornat, una lliga tancada en fals, molts equips que se senten agreujats i un munt d'amenaces de traslladar la disputa dels terrenys de joc ja no als despatxos sinó directament als jutjats. I, entremig de tot això, un equip de futbol, el Girona, que es preparava per jugar demà un play-off d'ascens a Primera Divisió i que ara no sap quan el jugarà. Segurament, el mes d'agost quan ja s'hagi jugat (o no) el Deportivo-Fuenlabrada. El 2 i el 5 de maig. Però això, ahir a la nit, tampoc ningú els havia confirmat ni al Girona, ni a l'Almeria. El que dèiem, un circ.

Un espectacle on el presentador, i pel camí de convertir-se en estrella principal, és Javier Tebas. El màxim dirigent de la Lliga de futbol professional va sortir ahir a escena, la televisiva que és la que més li agrada, per treure del cap als presidents de Deportivo i Numància la idea de «lliga de 24» i deixar clar a Elx, Rayo i a tothom que ho volgués saber que «la jornada de dilluns no es repetirà». Tebas va parlar de tot. O gairebé, perquè no va aclarir de manera oficial que passava amb el Girona-Almeria de demà. Ningú ha anul·lat el partit, però és clar que tampoc hi ha horari, ni està obert el mecanisme perquè els periodistes s'acreditin per a anar a Montilivi. I així, mentre a Almeria es preguntaven si havien d'agafar l'avió per venir i a Girona si Francisco havia de fer aquest matí la roda de premsa prèvia, Tebas es limitava a dir que no veia «negligència» en el fet que l'expedició de Fuenlabrada es presentés dilluns a La Corunya amb molts sospitosos de positiu. «Parlar de negligència... s'hauria de parlar amb més cura. Els inspectors que té cada club han de determinar si s'han incomplert temes de protocol. Hi ha hagut clubs denunciats, uns altres no i el Fuenlabrada no està entre els denunciats», va assegurar Tebas a Deportes Cuatro.

De manera ben diferent, ho veuen els responsables sanitaris de Galícia i el conseller de salut, Jesús Vázquez Almuiña, ja va confirmar que s'obriria una investigació per saber si, com afirmaven ahir diferents mitjans, la Lliga va autoritzar el viatge del Fuenlabrada tot i l'evidència de possibles positius en l'expedició. Un nou maldecap per a Javier Tebas que, abans, ja havia escoltat tant a representants del Deportivo, del Numància, de l'Elx o del Rayo Vallecano parlant d'emprendre accions legals.

«La Lliga, la federació i el Comitè de Competició han dit que no es repetirà la jornada. Per això s'ha autoritzat a jugar la resta dels partits. S'intentarà jugar el partit (Deportivo- Fuenlabrada) en el moment en què els jugadors estiguin mínimament disponibles», va dir Tebas que, d'entrada preferiria, que les eliminatòries de play-off entre el Girona i l'Almeria i el Saragossa i el Fuenlabrada (o l'Elx) no es juguin fins que s'hagi resolt el tema del partit entre Deportivo i els madrilenys. El pla seria que es jugués el 30 de juliol (si és que el Deportivo no opta directament per no presentar-se) per col·locar després les dues eliminatòries de play-off el 2, 5, 8 i 11 d'agost. Ahir, durant bona part del dia, es va parlar que de l'opció que l'eliminatòria entre el Girona i l'Almeria es jugués ja aquesta setmana deixant pels dies 2 i 5 només la del Saragossa. Però no hi va haver acord.