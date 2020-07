La Lliga ajorna sense data els partits de «play-off» del Girona

Demà no hi haurà partit a Montilivi. El partit d'anada del play-off d'ascens a Primera contra l'Almeria que s'havia de disputar demà al vespre a l'estadi ha quedat ajornat segons ha comunicat aquest migdia la Lliga al Girona. De la mateixa manera, ha quedat suspès el duel de tornada previst per diumenge a terres andaluses. Tot plegat a l'espera de com es resolgui el partit ajornat entre el Deportivo de la Corunya i el Fuenlabrada per casos positius de Covid-19 en els jugadors madrilenys. Un cop s'hagi disputat aquest partit quedarà definida l'altra eliminatòria de play-off que enfrontarà el Saragossa amb el Fuenlabrada o l'Elx. De moment però, els duels entre el Girona i l'Almeria s'han ajornat fins a nou avís.





