L'eliminatòria que havien de disputar el Girona i l'Almeria corresponent al 'play-off' d'ascens a LaLiga Santander ha estat ajornada fins a nova data, segons ha confirmat el club gironí a les xarxes socials.





?? LaLiga ha comunicat que la primera eliminatòria del play-off que s'havia de jugar demà dijous a Montilivi i diumenge a Almeria queda ajornada.#GironaFC — Girona FC (@GironaFC) July 22, 2020

La decisió ve motivada per la polèmica disputa de l'última jornada de LaLiga SmartBank dilluns passat i la suspensió del duel entre el Deportivo i el Fuenlabrada per diversos casos de coronavirus en el conjunt madrileny, que pugnava per la sisena plaça que donava accés a aquest 'play-off' i que ara està, provisionalment, en poder de l'Elx.